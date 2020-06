Звезда "Властелина колец" станет аналитиком ФБР в новом триллере о Теде Банди

39-летний американский актер Элайджа Вуд сыграет в новом фильме о серийном убийце Теде Банди.

Портал Deadline сообщает, что Элайджа Вуд снимется в картине No Man of God, рассказывающей о серийном убийце Теде Банди. Вуд сыграет аналитика ФБР Билла Хагсмайера. Кто исполнит роль Банди, пока неизвестно. Большая часть фильма будет проходить в комнате для допросов, картина расскажет о напряженном психологическом противостоянии двух сильных мужчин. В основу положены реальные стенограммы и материалы реального уголовного дела.

Режиссером выступит Эмбер Роуз Сили, для которой это будет первый крупный проект. В 2016 году она создала оставшийся не замеченным критиками фильм No Light and No Land Anywhere. Сценарий создал Си Роберт Каргилл ("Синистер", "Доктор Стрэндж"). Продюсером фильма будет Скотт Дерриксон ("Избави нас от лукавого", "Шесть демонов Эмили Роуз").

Теодор Роберт Банди, прозванный журналистами "Харизматичным убийцей", признался в похищении, изнасиловании и убийстве 30 девушек в период между 1974 и 1978 годами, но предполагается, что их было намного больше.

В 2018 году о похождениях Банди был снят художественный фильм "Красивый, плохой, злой" с Заком Эфроном в главной роли.

Ранее Тед Банди был главным героем картин "Адское наследие" 2009 года, "Потрошитель" 2002 года и ряда других.