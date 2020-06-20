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Новая легенда о Короле Артуре: вышел первый тизер мистического сериала "Проклятая" (Видео)

Новая легенда о Короле Артуре: вышел первый тизер мистического сериала "Проклятая" (Видео)
Обновлено 17:27 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: instagram
Netflix презентовал дебютный тизер сериала "Проклятая" (Cursed) со звездой "13 причин почему" Кэтрин Лэнгфорд. Сценарий шоу написали Фрэнк Миллер ("Город грехов") и Том Вилер ("Кот в сапогах").

В центре сюжета окажется Владычица Озера по имени Нимуэ, которая передала меч Экскалибур королю Артуру. Но еще задолго до этого она сама боролась с древним злом при помощи мощного оружия.

"После смерти матери Нимуэ знакомится с молодым наемником Артуром, занятым поисками загадочного Мерлина, чтобы передать старцу древний меч. Во время странствий с Артуром Нимуэ превращается в символ храбрости и сопротивления и помогает организовать восстание против красных паладинов и их короля Утера", - говорится в описании сериала.

Сериал будет состоять из 10 эпизодов, премьера запланирована на 17 июля.

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Напомним, в сети появились первые кадры и постер предстоящего сериала Netflix "Проклятая".

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Все по теме:

Тизер, Netflix, Кэтрин Лэнгфорд, Проклятая.

Автор:

Телеграф
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