"Рассказ служанки": что "рассказал" тизер нового сезона (Видео)

Канал Hulu презентовал первый тизер четвертого сезона сериала Рассказ служанки (The Handmaidʼs Tale).

На данный момент подробностей о четвертом сезоне немного. Известно, что главная героиня — Джун (Элизабет Мосс) — попытается вернуть свою первую дочь, которую у нее отняли и отдали в семью командора.

Кроме того, она продолжит попытки изменить тоталитарную систему Республики Галаад.

"Я не могу останавливаться. Моя дочь заслуживает лучшего. Все мы заслуживаем лучшего. Изменения никогда не приходят с легкостью", — говорит Джун в тизере.

Сериал Рассказ служанки был снят на основе романа Маргарет Этвуд. Он собрал множество наград на самых престижных теле- и кинопремиях, а также сюжетом второго и третьего сезонов вырос за пределы оригинальной книги. Третий сезон вышел 5 июня 2019 года и рассказывал о восстании служанок против системы Галаада, которое возглавила Джун, отказавшаяся бежать в Канаду.

На днях также стало известно, что четвертый сезон, который должен был выйти осенью этого года, из-за пандемии переносится на 2021 год.