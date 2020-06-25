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"Рассказ служанки": что "рассказал" тизер нового сезона (Видео)

"Рассказ служанки": что "рассказал" тизер нового сезона (Видео)
16:30 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: twitter.com
Канал Hulu презентовал первый тизер четвертого сезона сериала Рассказ служанки (The Handmaidʼs Tale).

На данный момент подробностей о четвертом сезоне немного. Известно, что главная героиня — Джун (Элизабет Мосс) — попытается вернуть свою первую дочь, которую у нее отняли и отдали в семью командора.

Кроме того, она продолжит попытки изменить тоталитарную систему Республики Галаад.

"Я не могу останавливаться. Моя дочь заслуживает лучшего. Все мы заслуживаем лучшего. Изменения никогда не приходят с легкостью", — говорит Джун в тизере.

Сериал Рассказ служанки был снят на основе романа Маргарет Этвуд. Он собрал множество наград на самых престижных теле- и кинопремиях, а также сюжетом второго и третьего сезонов вырос за пределы оригинальной книги. Третий сезон вышел 5 июня 2019 года и рассказывал о восстании служанок против системы Галаада, которое возглавила Джун, отказавшаяся бежать в Канаду.

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На днях также стало известно, что четвертый сезон, который должен был выйти осенью этого года, из-за пандемии переносится на 2021 год.

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Все по теме:

Кино, Сериал, Тизер, Рассказ служанки.

Автор:

Телеграф
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