Режиссер фильма "Стюарт Литтл" экранизириует книгу Алекса Т. Смита

Режиссер фильма "Стюарт Литтл" и мультфильма "Король Лев" Роб Минкофф займется экранизацией книги о смелом мышонке "Как Уинстон доставил Рождество" Алекса Т. Смита. Об этом сообщает Variety.

Сказку представят в виде мультсериала и отдельных специальных выпусков. Минкофф выступит не только постановщиком, но и одним из продюсеров проекта.

О дате выхода новой работы не сообщается.

Книга "Как Уинстон доставил Рождество" вышла в 2018 году.

В центре сюжета — история мышонка по имени Уинстон, который нашел потерянное письмо Санта-Клаусу. Поняв, что написавший его ребенок останется без подарка, герой решает самостоятельно доставить письмо по назначению. Мышонок отправляется в большое путешествие, чтобы успеть завершить свою миссию к Рождеству.

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