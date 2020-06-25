Режиссер фильма "Стюарт Литтл" экранизириует книгу Алекса Т. Смита

Сказку представят в виде мультсериала и отдельных специальных выпусков. Минкофф выступит не только постановщиком, но и одним из продюсеров проекта.
О дате выхода новой работы не сообщается.
Книга "Как Уинстон доставил Рождество" вышла в 2018 году.
В центре сюжета — история мышонка по имени Уинстон, который нашел потерянное письмо Санта-Клаусу. Поняв, что написавший его ребенок останется без подарка, герой решает самостоятельно доставить письмо по назначению. Мышонок отправляется в большое путешествие, чтобы успеть завершить свою миссию к Рождеству.
Ранее Netflix представил первый трейлер мультфильма "Путешествие на Луну" (Over the Moon).