Джамала поделилась впечатлениями от просмотра фильма "Евровидение: История огненной саги"

Украинская певица и победительница "Евровидения-2016" оценила фильм "Евровидение: История огненной саги", в котором она снялась вместе с признанными голливудскими актерами Уиллом Фереллом, Рэйчелл МакАдамс и Дэном Стивенсоном. Своими впечатлениями артистка поделилась в своем Инстаграм-аккаунте.

"Конечно, когда меня приглашали, я знала только основной хук - певец из Исландии мечтает попасть на этот конкурс. И все! Мое откровенное впечатление после просмотра: очень хорошая, светлая семейная комедия о цели и мечте", - написала Джамала.

Также она добавила, что режиссеры точно и в деталях показали все то, что происходит за кулисами конкурса.

"Как выдают микрофоны; как идет репетиция; если ты исчерпал свое время, тебя просят со сцены; как обращаются к исполнителям (обратите внимание! называют не имя, а страну). Как исполнители проводят время, общаются. Да, бывают вечеринки, и даже есть такие исполнители, которые могут сказать что-то вроде "жаль, твоя песня по рейтингу очень низко" перед выступлением! И ты должен сделать вид, что все хорошо и идти на сцену. Очень круто показали основной "грех" - как исполнители в подготовке над песней почти всегда перестараются с постановкой, нарядом. Такой детский, но очень милый момент (спойлер!), что певцы никогда не взрослеют, верят в мечту, эльфов и справедливость! Все так", - добавила певица.

View this post on Instagram A post shared by Jamala (@jamalajaaa) on Jun 28, 2020 at 1:30am PDT

По словам Джамалы, этот фильм попал уже в топ-10. И очень круто о, что он создан с любовью к фанатам.