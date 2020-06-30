Создатели "Властелина колец" приготовили неожиданный подарок для поклонников серии

В честь 20-летия выхода первой фэнтезы-картины из трилогии "Властелина колец" в 2021 году на дисках выйдут все шесть фильмов из одноименной серии и трилогии "Хоббит". Премьера фильма "Властелин колец: Братство кольца" состоялась еще в далеком 2001 году.

Как сообщает издание The Digital Fix, в следующем году на дисках выпустят в высоком качестве 4К шесть фильмов из серии "Властелин колец": "Братство кольца", "Две башни", "Возвращение короля" и "Хоббит": "Неожиданное путешествие", "Опустошение Смауга", "Битва пяти армий".

Новые версии картин станут еще более продолжительными, так как в серию войдут как режиссерские, так и театральные версии фильмов. Кроме этого, сборник пополнится дополнительными материалами со съемочных площадок.

Фэнтези будут представлены в 2D-формате.

Как отмечается журналистами, сборник должен был выйти в этом году, но из-за пандемии коронавируса было принять решения перенести релиз к дате премьеры первого фильма.

Как сообщалось ранее, недавно британский актер сэр Иэн Холм, который исполнил роль Бильбо Бэггинса в серии фильмов "Властелин колец", умер на 88-м году жизни в пятницу, 19 июня.