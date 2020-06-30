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"Приключения Билла и Теда": выход фильма с Киану Ривзом отложили

"Приключения Билла и Теда": выход фильма с Киану Ривзом отложили
Обновлено 22:06 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter.com
Студия MGM перенесла премьеру третьей части культового фильма "Приключения Билла и Теда" на более поздний срок. Об этом сообщает Variety.

Музыкальная комедия Bill & Ted Face the Music с Киану Ривзом и Алексом Уинтером в главных ролях выйдет на экраны 28 августа (ранее релиз был запланирован на 14 августа).

Режиссером выступил Дин Паризо. Ранее был представлен снимок, где Билл и Тед показаны с дочерьми - Билли (Бригитт Ланди-Пейн) и Теа (Самара Уивинг). Также в сети появился трейлер и постер картины.

Изменения связаны с пандемией коронавируса и закрытыми до сих пор во многих странах кинотеатрами.

Киану Ривз и Алекс Уинтер вернулись к ролям в "Билле и Теде": трейлер фильма

Напомним, ранее студия Disney приняла решение отложить еще на месяц выход фильма "Мулан".

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Кино, Фильм, Киану Ривз.

Автор:

Телеграф
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