"Приключения Билла и Теда": выход фильма с Киану Ривзом отложили

Студия MGM перенесла премьеру третьей части культового фильма "Приключения Билла и Теда" на более поздний срок. Об этом сообщает Variety.

Музыкальная комедия Bill & Ted Face the Music с Киану Ривзом и Алексом Уинтером в главных ролях выйдет на экраны 28 августа (ранее релиз был запланирован на 14 августа).

Режиссером выступил Дин Паризо. Ранее был представлен снимок, где Билл и Тед показаны с дочерьми - Билли (Бригитт Ланди-Пейн) и Теа (Самара Уивинг). Также в сети появился трейлер и постер картины.

Изменения связаны с пандемией коронавируса и закрытыми до сих пор во многих странах кинотеатрами.

Напомним, ранее студия Disney приняла решение отложить еще на месяц выход фильма "Мулан".