"Приключения Билла и Теда": выход фильма с Киану Ривзом отложили

Музыкальная комедия Bill & Ted Face the Music с Киану Ривзом и Алексом Уинтером в главных ролях выйдет на экраны 28 августа (ранее релиз был запланирован на 14 августа).
Режиссером выступил Дин Паризо. Ранее был представлен снимок, где Билл и Тед показаны с дочерьми - Билли (Бригитт Ланди-Пейн) и Теа (Самара Уивинг). Также в сети появился трейлер и постер картины.
Изменения связаны с пандемией коронавируса и закрытыми до сих пор во многих странах кинотеатрами.
Напомним, ранее студия Disney приняла решение отложить еще на месяц выход фильма "Мулан".