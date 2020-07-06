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Настоящий хитрец: тайну Джона Красински раскрыли

Настоящий хитрец: тайну Джона Красински раскрыли
Обновлено 12:54 Сегодня Телеграф
Знаменитый актер Джон Красински обманул создателей "Офиса", постригся и надел парик.

Американский актер Джон Красински тайно носил парик в 3-м сезоне "Офиса".

Об этом рассказал парикмахер-стилист шоу Ким Ферри изданию Mashable, передает Page Six.

Во время съемок сериала 40-летний актер перехитрил своих зрителей, позволив ему надеть парик для последних шести эпизодов, чтобы он мог постричься для фильма 2008 года "Кожаные головы".

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Сначала он хотел в открытую постричься и сниматься в последних эпизодах лысым, однако шоураннер Грег Дэниелс строго-настрого запретил ему это делать, ведь эта нелепая стрижка была отличительной чертой персонажа.

Тогда они со стилистом обратились за помощью к Наташе Ладек.

"Он заплатил за парик из человеческих волос, сделанный моей подругой Наташей Ладек, которая является лучшим производителем париков в городе", - сказал Ферри. - "Она пришла, чтобы сделать секретную небольшую примерку для него, она сделала парик, мы получили его, и это выглядело потрясающе. (Красинский - ред.) пришел чуть позже в тот же день, и я спрятал парик в небольшом секретном месте, готовом для него. Когда это был только он и я, я надел это на него, а потом он вышел и снял".

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Хотя пара согласилась не раскрывать свои шутки до следующего дня, Красинский решил пойти прямо в кабинет Дэниелса и признаться ему. Как вспоминает Ферри, когда она увидела, что Красински отправился в офис Грега, женщина уже была готова попрощаться со своей работой.

Однако все закончилось хорошо. Грэг Дэниелс согласился, что парик от настоящих волос не отличить, и заодно похвалил ребят за смелость и находчивость. 

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Все по теме:

Офис, Сериал, Джон Красински.

Автор:

Телеграф
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