В Сети появилось закулисное видео со съемок 3 сезона "Очень странных дел"

Третий сезон "Очень странных дел" вышел на Netflix прошлым летом и сразу стал фаворитом фанатов.

Сейчас зрители вовсю ждут новостей о четвертом сезоне, и чтобы немного их подбодрить, а заодно и напомнить о себе в преддверии голосования премии Emmy, Netflix опубликовал в Twitter почти 10-минутное закулисное видео, в котором самые яркие моменты сериала совмещены с короткими объяснениями братьев шоураннеров, продюсера Шона Леви и самых значимых актеров: Милли Бобби Браун (Одиннадцать), Финна Вулфорда (Майк), Дэвида Харбора (шериф Хопер), Вайноны Райдер (Джойс), Сэди Синк и Майи Хоук (Робин).

В ролике идет речь о гигантских масштабах производства, решении сделать Билли главным злодеем и культуре 80-х в целом, которую пришлось как следует изучить, чтобы достоверно передать происходящее на экране.

Millie, Caleb, Noah, Finn, Gaten, Sadie, Maya, David, Winona, Dacre, and the show's creators take you behind the scenes of #StrangerThings Season 3 pic.twitter.com/DKh2JVj3Id

— See What's Next (@seewhatsnext) July 8, 2020