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В Сети появилось закулисное видео со съемок 3 сезона "Очень странных дел"

В Сети появилось закулисное видео со съемок 3 сезона "Очень странных дел"
Обновлено 10:51 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: pinterest.com
Создателям шоу удалось совершить невозможное, объединив целую бурю эмоций, впечатляющие визуальные эффекты, запоминающийся саундтрек, более сложную и мрачную сюжетную линию, и при этом сдобрить все хорошей порцией веселья.

Третий сезон "Очень странных дел" вышел на Netflix прошлым летом и сразу стал фаворитом фанатов.

Сейчас зрители вовсю ждут новостей о четвертом сезоне, и чтобы немного их подбодрить, а заодно и напомнить о себе в преддверии голосования премии Emmy, Netflix опубликовал в Twitter почти 10-минутное закулисное видео, в котором самые яркие моменты сериала совмещены с короткими объяснениями братьев шоураннеров, продюсера Шона Леви и самых значимых актеров: Милли Бобби Браун (Одиннадцать), Финна Вулфорда (Майк), Дэвида Харбора (шериф Хопер), Вайноны Райдер (Джойс), Сэди Синк и Майи Хоук (Робин).

В ролике идет речь о гигантских масштабах производства, решении сделать Билли главным злодеем и культуре 80-х в целом, которую пришлось как следует изучить, чтобы достоверно передать происходящее на экране. 

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В общем, видео получилось насыщенным и трогательным, и каждому, кто с интересом наблюдал за приключениями ребят из городка Хоукинс, оно обязательно понравится.

Кстати, хоть в ролике нет ни намека на события четвертого сезона "Очень странных дел", уже известно, что работа над сценарием закончена и все готово к съемкам. Правда, ситуация с коронавирусом остается довольно серьезной, поэтому пока непонятно, когда в действительности возобновится производство.

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Все по теме:

Фильмы, Кино, Сериалы, Netflix, Очень страшные дела.

Автор:

Телеграф
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