Актриса Люси Лью исполнит главную роль в пилотном эпизоде нового комедийного сериала

Сценаристом пока безымянного проекта стала Шана Голдберг-Михан, а съемки возглавит Кристин Джернон.

Bossy и Kids Matter Now — это комедия о жизни в офисе, снятая с использованием многокамерной съемки.

Известно, что Американская актриса Люси Лью сыграет властную начальницу мебельной компании. Героине по имени Девис незнакомы неудачи, она уже привыкла добиваться всего, чего хочет. Но когда случается так, что Девис становится приемной матерью, женщина обнаруживает, что не все в этой жизни ей по плечу.

На данный момент других подробностей нет. Также сообщается, что руководство канала ABC планирует закончить кастинг до конца сентября.

Напомним, что популярный сериал "Корона", который рассказывает о жизни Елизаветы II и ее родственников, не завершится 5 сезоном. Авторы проекта планируют снять еще один сезон, который уже будет финальным.