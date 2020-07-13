Это некий бренд: Бен Стиллер не будет вырезать сцену с Дональдом Трампом

Бен Стиллер отказывается вырезать сцену с Дональдом Трампом из фильма "Образцовый самец".

Актер рассказал об этом в интервью подкасту The New Abnormal, где обсудил просьбы фанатов вырезать Трампа из фильма 2001 года.

Речь идет об эпизоде на церемонии вручения премии VH1. Трамп и его супруга Мелания отвечают в кадре на вопрос, знают ли они дизайнера Дерека Зулэндера, главного героя фильма в исполнении Стиллера.

"У меня есть люди, которые обращаются ко мне и говорят, что вы должны отредактировать фильм и вырезать камео Трампа. Но в конце концов, было время, когда-то это существовало и произошло. Раньше было так много сцен с Трампом в фильмах, он представлял в них собой некий бренд", — сказал актер.

В отличии от Стиллера, в Канаде из комедии "Один дома 2" все же вырезали сцену с Трампом. В фильме 1992 года Кевин входит в отель Plaza и сталкивается с человеком, которого играет Трамп, и спрашивает, где находится лобби. Трамп отвечает, что по коридору налево.