Джон Хэмм сыграет в новой версии фильма "Флетч"

Флетч — главный герой цикла романов писателя Грегори Макдональда. В 1985 году был экранизирован первый роман из цикла, который имел название — "Флетч".

Студия Miramax собирается создать ремейк фильма 1985 года "Флетч". Известно, что главную роль проницательного репортера Флетча исполнит Джон Хэмм, режиссером ленты станет Грег Моттола, продюсером станет Конни Тевел. Генеральный директор Miramax Билли Блок рассказал о предстоящем проекте:

Приключения Флетча, как на бумаге, так и на большом экране, развлекают всех. Мы все с нетерпением ожидаем, как в ХХI веке расскажет эту историю наша талантливая команда.

По сюжету талантливый журналист превращается в бродягу, чтобы провести журналисткое расследование, откуда в городе появляются наркотики. В результате "бродяга" получает предложение от миллионера совершить убийство. Самое шокирующие это, то что самой жертвой должен стать сам миллионер.

Новый фильм будет создан на основе второго романа цикла "Сознавайтесь, Флетч". Сюжет: вернувшись домой после ужина в ресторане, главный герой обнаруживает в своей квартире молодую и обнаженную, но в тоже время мертвую женщину. Данное происшествие дает старт расследованию о краже шедевров мирового искусства.

Напомним, Американская военная драма "Грейхаунд" с голливудским актером Томом Хэнксом установила рекорд по просмотрам на стриминговом сервисе Apple TV+. Картина вышла на платформе 10 июля и стала самой крупной премьерой выходных.