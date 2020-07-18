Киану Ривз, Идрис Эльба и Николь Кидман успокоят вас в новом проекте HBO: подробности

Телевизионная сеть HBO планируют запустить уникальное шоу, которое поможет зрителям успокоиться и расслабиться в это непростое для всех время. Проект выйдет под названием "Мир спокойствия".

Голливудские актеры Киану Ривз, Николь Кидман, Идрис Эльба, Махершала Али, Оскар Айзек, Киллиан Мерфи, Зои Кравиц, Люси Лью и другие знаменитости примут участие в проекте HBO Max. Об этом сообщает Variety.

Шоу будет поделено на 10 серий, в каждом из которых западные звезды будут целенаправленно успокаивать и расслаблять уставших зрителей. Кроме этого, создатели планируют использовать гипноз, а также красивые фотографии актеров и успокаивающие звуки.

В онлайн-кинотеатре надеются, что успокаивающие образы и спокойное закадровое повествование станут "частью повседневной жизни зрителей".

"Мир спокойствия" сейчас активно разрабатывается вместе с авторами специальных приложений для сна и медитации "Calm" и "Nutopia".

Как сообщалось ранее, известный мини-сериал "Чернобыль", созданный американским телеканалом HBO и британской телесетью Sky, получил 7 из 14 наград телевизионной премии BAFTA.