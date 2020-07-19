Джанкарло Эспозито, играющий в "Мандалорце", предвещает сериалу 3 сезон

Двукратный номинант на премию "Эмми", американский актер Джанкарло Эспозито дал интервью журналистам Variety, в котором рассказал о судьбе космического вестерна "Мандалорец".

Актер, исполняющий роль Моффа Гидеона, поведал журналистам о том, что после разговора с режиссером сериала Джоном Фавро о проекте, надеется на успешное продвижение второго сезона. Джанкарло Эспозито подозревает, что Фавро уже взялся за написание сценария к третьему сезону "Мандалорца".

Несмотря на то, что никаких официальных комментарием по поводу 3 сезона сценаристы проекта не давали, в случае успеха второго сезона появление третьего выглядит действительно неизбежным.

Кроме этого, 62-летний актер также рассказал о Темном мече, который принадлежит его герою, Моффу Гидеону. Джанкарло признался, что за все время съемок сериала умудрился сломать два, три, три с половиной меча.

"Мой персонаж - павший герой. Он потомок Дарта Вейдера. К чему он стремится? Он знает, а вам придется подождать показа нового сезона, чтобы узнать. Да, а еще он великолепен во владении этим Темным мечом", - подытожил актер.

Как сообщалось ранее, к актерскому составу второго сезона сериала "Мандалорец" присоединился знакомый всем поклонникам "Звездных войн" актер Темуэра Моррисон.

Премьера второго сезона сериала намечена на октябрь 2020 года на стриминговом сервисе Disney+.