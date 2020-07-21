Джулия Робертс и Дензел Вашингтон снимутся в драме Netflix

Компания Netflix приобрела права на экранизацию неизданного романа Румаана Алама "Leave the World Behind".

Писатель Руман Алам наделал много шума своим недавним романом That Kind of Mother.

По сюжету романа шла речь о том, как главная героиня Ребекка после смерти подруги Присциллы во время родов решается усыновить ее ребенка.

Как сообщается, успех вышедшего романа заставил киностудии Netflix бороться за права на экранизацию новой книги Румана Алама, которая должна выйти только в конце 2020 года.

Роман Leave the World Behind ведет речь о семейной паре с двумя детьми, которые на время отпуска арендуют домик в провинции. В это же время случается глобальная энергокатастрофа. В результате случившегося хозяева домика возвращаются из города. Между двумя семьями начинают возникать классовые и расовые противоречия.

Отметим, что сценарий на основе романа напишет создатель "Мистера Робота" Сэм Эсмейл. Главные роли в картине сыграют Джулия Робертс и Дензел Вашингтон.

Напомним, фильм про Джеймса Бонда был первым в этом году, чья премьера была перенесена из-за коронавируса.