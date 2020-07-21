Не опять, а снова: премьеру "Довода" перенесли

Выход нового шпионского фильма Кристофера Нолана "Довод" отложили на неопределенный срок.

Премьеру новинки от Warner Bros. "Довод" с режиссера Кристофера Нолана снова отложили.

Об этом пишет Variety.

На этот раз кинокомпания без причины удалила премьеру ленты из своего календаря релизов. Новая дата выхода шпионского фильма также не была озвучена, но в Warner Bros. отмечают, что это произойдет в текущем году.

"Нашей глобальной целью было обеспечить успех фильма у зрителей, — заявил глава концерна по производству кинопродукции Тоби Эммерих.

Как известно, это уже третий перенос картины. Изначально он должен был выйти 17 июля, потом 31 июля. Вскоре премьеру сместили еще на две недели - на 12 августа 2020 года и вот сейчас снова на неопределенное время.

Напомним, в этом месяце многие киносъемочные группы все-таки вернулись на площадки, а прокатчики начали уже составлять график премьер. Однако у "Бондианы" опять что-то не получается – в 2020 кино "Не время умирать" не будет.