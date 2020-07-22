Создатель "Классного мюзикла" представил постер и трейлер нового музыкального сериала "Джули и Призраки" (Фото, Видео)

Стриминговый сервис Netflix опубликовал новый постер и трейлер к предстоящему музыкальному сериалу "Джули и Призраки", а также объявил дату премьеры.

Сериалом "Джули и призраки" ("Julie and the Phantoms") занимается американский режиссер и хореограф Кенни Ортега, который работал над постановками трилогии "Классный мюзикл" с Заком Эфроном и Ванессою Хадженс, также фильмом "Грязные танцы" с участием Патрика Суэйзи и Дженнифер Грей, и документальным фильмом 2009 года "Майкл Джексон: Вот и все".

Главную роль в сериале играет американская актриса Мэдисон Рейес.

Шоу расскажет о старшекласснице Джули, которая потеряла свою страсть к музыке после того, как умерла ее мама. Но когда призраки трех мечтательных музыкантов внезапно появляются в старой музыкальной студии ее мамы, Джули чувствует, что ее собственный внутренний дух начинает пробуждаться, и она вдохновляется, чтобы снова начать петь и писать песни.

View this post on Instagram A post shared by Julie and the Phantoms (@julieandthephantoms) on Jul 21, 2020 at 8:05am PDT

Премьера сериала запланирована на 10 сентября этого года.

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