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Создатель "Классного мюзикла" представил постер и трейлер нового музыкального сериала "Джули и Призраки" (Фото, Видео)

Создатель "Классного мюзикла" представил постер и трейлер нового музыкального сериала "Джули и Призраки" (Фото, Видео)
Обновлено 22:04 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Стриминговый сервис Netflix опубликовал новый постер и трейлер к предстоящему музыкальному сериалу "Джули и Призраки", а также объявил дату премьеры.

Сериалом "Джули и призраки" ("Julie and the Phantoms") занимается американский режиссер и хореограф Кенни Ортега, который работал над постановками трилогии "Классный мюзикл" с Заком Эфроном и Ванессою Хадженс, также фильмом "Грязные танцы" с участием Патрика Суэйзи и Дженнифер Грей, и документальным фильмом 2009 года "Майкл Джексон: Вот и все".

Главную роль в сериале играет американская актриса Мэдисон Рейес.

Шоу расскажет о старшекласснице Джули, которая потеряла свою страсть к музыке после того, как умерла ее мама. Но когда призраки трех мечтательных музыкантов внезапно появляются в старой музыкальной студии ее мамы, Джули чувствует, что ее собственный внутренний дух начинает пробуждаться, и она вдохновляется, чтобы снова начать петь и писать песни.

 
 
 
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Премьера сериала запланирована на 10 сентября этого года.

Как сообщалось ранее, в сети выложили свежие кадры американской научно-фантастической комедии "Билли и Тед 3", главных героев которых играют Киану Ривз и Алекс Уинтер.

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Все по теме:

Трейлер, Netflix, Постер, Джули и призраки, Мэдисон Рейес.

Автор:

Телеграф
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