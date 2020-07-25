Что посмотреть на выходных: ТОП-30 любимых фильмов создателя "Темного рыцаря" (Видео)

Английский кинорежиссер, сценарист и продюсер Кристофер Нолан, известный своими работами над картинами "Начало", "Интерстеллар", "Темный лицарь", составил список своих самых любимых фильмов.

В тридцатку вошло большинство фильмов XX века. Одной из самых старых кинолент оказалась картина 1924 года "Алчность" американского кинорежиссера и сценариста Эриха фон Штрогейма.

Самой "молодой" картиной в списке Нолана оказался фильм "Человек на Луне"- американская биографическая драма 2018 года независимого режиссера Дэмьена Шазелла ("Ла-Ла Ленд").

Полный список любимых фильмов Кристофера Нолана:

"2001 год: Космическая одиссея" (Стэнли Кубрик, 1968)

"12 разгневанных мужчин" (Сидни Люмет, 1956)

"Чужой" (Ридли Скотт, 1979)

"На западном фронте без перемен" (Льюис Майлстоун, 1930)

"Нетерпение чувств" (Николас Роуг, 1970)

"Битва за Алжир" (Джилло Понтекорво, 1966)

"Бегущий по лезвию" (Ридли Скотт, 1982)

"Близкие контакты третьей степени" (Стивен Спилберг, 1977)

"Человек на Луне" (Дэмьен Шазелл, 2018)

"Ради всего человечества" (Эл Райнерт, 1989)

"Иностранный корреспондент" (Альфред Хичкок, 1940)

"Алчность" (Эрих фон Штрогейм, 1924)

"Стукач" (Стивен Фрирз, 1984)

"Кояанискатси" (Годфри Реджио, 1983)

"Лоуренс Аравийский" (Дэвид Лин, 1962)

"Счастливого Рождества, мистер Лоуренс" (Нагиса Осима, 1982)

"Метрополис" (Фриц Ланг, 1927)

"Мистер Аркадин" (Орсон Уэллс, 1955)

"Парни что надо" (Филип Кауфман, 1983)

"Спасти рядового Райана" (Стивен Спилберг, 1998)

"Шпион, который меня любил" (Льюис Гилберт, 1977)

"Дочь Райана" (Дэвид Лин, 1970)

"Звездные войны: Эпизод 4 – Новая надежда" (Джордж Лукас, 1977)

"Улица крокодилов" (Стивен Куэй, Тимоти Куэй, 1986)

"Восход солнца" (Фридрих Вильгельм Мурнау, 1927)

"Супермен" (Ричард Доннер, 1978)

"Завещание доктора Мабузе" (Фриц Ланг, 1933)

"Тонкая красная линия" (Терренс Малик, 1998)

"Топкапи" (Жюль Дассен, 1964)

"Древо жизни" (Терренс Малик, 2010)

Напомним, нашумевший фантастический триллер Кристофера Нолана "Довод" все же попадет в мировой прокат в 2020 году. В главных ролях в фильме сыграли Джон Дэвид Вашингтон и Роберт Паттинсон.