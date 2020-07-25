Что посмотреть на выходных: ТОП-30 любимых фильмов создателя "Темного рыцаря" (Видео)

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Обновлено 20:19 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Английский кинорежиссер, сценарист и продюсер Кристофер Нолан, известный своими работами над картинами "Начало", "Интерстеллар", "Темный лицарь", составил список своих самых любимых фильмов.

В тридцатку вошло большинство фильмов XX века. Одной из самых старых кинолент оказалась картина 1924 года "Алчность" американского кинорежиссера и сценариста Эриха фон Штрогейма.

Самой "молодой" картиной в списке Нолана оказался фильм "Человек на Луне"- американская биографическая драма 2018 года независимого режиссера Дэмьена Шазелла ("Ла-Ла Ленд").

Полный список любимых фильмов Кристофера Нолана:

  • "2001 год: Космическая одиссея" (Стэнли Кубрик, 1968)

  • "12 разгневанных мужчин" (Сидни Люмет, 1956)

  • "Чужой" (Ридли Скотт, 1979)

  • "На западном фронте без перемен" (Льюис Майлстоун, 1930)

  • "Нетерпение чувств" (Николас Роуг, 1970)

  • "Битва за Алжир" (Джилло Понтекорво, 1966)

  • "Бегущий по лезвию" (Ридли Скотт, 1982)

  • "Близкие контакты третьей степени" (Стивен Спилберг, 1977)

  • "Человек на Луне" (Дэмьен Шазелл, 2018)

  • "Ради всего человечества" (Эл Райнерт, 1989)

  • "Иностранный корреспондент" (Альфред Хичкок, 1940)

  • "Алчность" (Эрих фон Штрогейм, 1924)

  • "Стукач" (Стивен Фрирз, 1984)

  • "Кояанискатси" (Годфри Реджио, 1983)

  • "Лоуренс Аравийский" (Дэвид Лин, 1962)

  • "Счастливого Рождества, мистер Лоуренс" (Нагиса Осима, 1982)

  • "Метрополис" (Фриц Ланг, 1927)

  • "Мистер Аркадин" (Орсон Уэллс, 1955)

  • "Парни что надо" (Филип Кауфман, 1983)

  • "Спасти рядового Райана" (Стивен Спилберг, 1998)

  • "Шпион, который меня любил" (Льюис Гилберт, 1977)

  • "Дочь Райана" (Дэвид Лин, 1970)

  • "Звездные войны: Эпизод 4 – Новая надежда" (Джордж Лукас, 1977)

  • "Улица крокодилов" (Стивен Куэй, Тимоти Куэй, 1986)

  • "Восход солнца" (Фридрих Вильгельм Мурнау, 1927)

  • "Супермен" (Ричард Доннер, 1978)

  • "Завещание доктора Мабузе" (Фриц Ланг, 1933)

  • "Тонкая красная линия" (Терренс Малик, 1998)

  • "Топкапи" (Жюль Дассен, 1964)

  • "Древо жизни" (Терренс Малик, 2010)

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Напомним, нашумевший фантастический триллер Кристофера Нолана "Довод" все же попадет в мировой прокат в 2020 году. В главных ролях в фильме сыграли Джон Дэвид Вашингтон и Роберт Паттинсон.

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Кино, Кристофер Нолан.

Автор:

Телеграф
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