Крис Эванс: "Marvel выпускает действительно впечатляющие фильмы"

39-летний американский актер, сыгравший одну из главных ролей в киновселенной Marvel, считает, что фильмы Marvel заслуживают престижных наград.

В течение практически десятилетия Крис Эванс играл Стива Роджерса/Капитана Америку в фильмах Marvel, начиная с фильма "Капитан Америка: Первый мститель" 2011 года и заканчивая "Мстителями: Финал" прошлого года.

За эти годы киновселенная Marvel стала самой большой франшизой в поп-культуре.

Несмотря на любовь зрителей, фильмы про супергероев не удостаиваются наград. Исключением является "Черная Пантера", номинированная на шесть премий "Оскар", но это то исключение, которое только подтверждает правило.

Давая интервью порталу Deadline о своей работе в сериале Apple TV+ "Защищая Джейкоба", Крис Эванс затронул тему несправедливости в присуждении наград: "Если вы уберете слово "Marvel" из названия этих фильмов, уберете узнаваемую привязку к комиксам, но оставите персонажей и сюжет, то увидите, что в фильмы заложены огромные мысли и соображения. В таком виде они будут восхваляться критиками. Я не говорю, что каждый достоин наград. Но надо признать, что Marvel выпускает действительно впечатляющие фильмы".

В последние годы появились признаки того, что Академия кинематографии действительно постепенно открывается для блокбастеров, но им предстоит пройти еще долгий путь, пока фильмы про супергероев не начнут на равных бороться за статуэтки "Оскар". Возможно, уже какие-то проекты из Фазы 4 киновселенной Marvel удостоятся наград.