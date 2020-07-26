Скачать
Воскресенье, 26.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине будут по-новому лечить COVID-19
В Украине будут по-новому лечить COVID-19
В Минздраве рассказали, кому можно не носить защитные маски
В Минздраве рассказали, кому можно не носить защитные маски
Павелко: Для каждого болельщика это исторический день
Павелко: Для каждого болельщика это исторический день
"Перед зрителями буду откровенной": Ксения Мишина призналась, почему решилась на участие в проекте "Холостячка"
Ксения Мишина рассказала о своих ожиданиях от проекта "Холостячка"

Крис Эванс: "Marvel выпускает действительно впечатляющие фильмы"

Крис Эванс: "Marvel выпускает действительно впечатляющие фильмы"
Обновлено 12:54 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: instagram
39-летний американский актер, сыгравший одну из главных ролей в киновселенной Marvel, считает, что фильмы Marvel заслуживают престижных наград.

В течение практически десятилетия Крис Эванс играл Стива Роджерса/Капитана Америку в фильмах Marvel, начиная с фильма "Капитан Америка: Первый мститель" 2011 года и заканчивая "Мстителями: Финал" прошлого года.

За эти годы киновселенная Marvel стала самой большой франшизой в поп-культуре.

Несмотря на любовь зрителей, фильмы про супергероев не удостаиваются наград. Исключением является "Черная Пантера", номинированная на шесть премий "Оскар", но это то исключение, которое только подтверждает правило.

Что посмотреть на выходных: ТОП-30 любимых фильмов создателя "Темного рыцаря" (Видео)

Давая интервью порталу Deadline о своей работе в сериале Apple TV+ "Защищая Джейкоба", Крис Эванс затронул тему несправедливости в присуждении наград: "Если вы уберете слово "Marvel" из названия этих фильмов, уберете узнаваемую привязку к комиксам, но оставите персонажей и сюжет, то увидите, что в фильмы заложены огромные мысли и соображения. В таком виде они будут восхваляться критиками. Я не говорю, что каждый достоин наград. Но надо признать, что Marvel выпускает действительно впечатляющие фильмы".

В последние годы появились признаки того, что Академия кинематографии действительно постепенно открывается для блокбастеров, но им предстоит пройти еще долгий путь, пока фильмы про супергероев не начнут на равных бороться за статуэтки "Оскар". Возможно, уже какие-то проекты из Фазы 4 киновселенной Marvel удостоятся наград.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Marvel, Крис Эванс, Защищая Джейкоба.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Комната желаний": Ольга Куриленко показала самые пикантные кадры (Фото)
02 Худеющим на заметку: сало способствует эффективному похудению
03 Ракицкий и Ко, празднуя победу, разбили Кубок России (Видео)
04 "Продавцам" должностей в Офисе президента вручили подозрение
05 Телеведущая "Утро в большом городе" вышла замуж за вице-премьер-министра Украины (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине немного снизился прирост COVID-19
В Украине немного снизился прирост COVID-19
Тропическое лето: прогноз погоды на 26-27 июля
Тропическое лето: прогноз погоды на 26-27 июля
Курс валют: почем можно купить доллар и евро
Курс валют: почем можно купить доллар и евро
Mazda 6 может выпуститься без дизельного мотора
Mazda 6 может выпуститься без дизельного мотора
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь