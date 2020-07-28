"Черный" Супермен: создатели "Лиги справедливости" показали отрывок новой части (Видео)

Режиссер "Лиги справедливости" Зак Снайдер на Comic-Con-2020 показал отрывок из грядущей второй части фильма. Теперь этот ролик появился в общем доступе.

В сети обнародовали короткий отрывок из режиссерской версии "Лиги справедливости" Зака Снайдера. Ролик постановщик показал во время онлайн-фестиваля Comic-Con-2020. Также он раскрыл некоторые новые детали.

В ролике Генри Кавилл в роле Супермена прилетает к дворецкому Бэтмена Альфреду Пенниуорту (Джереми Айронс). Отметим, что на видео видно, что Супермен сменил имидж - теперь он носит черный костюм, а не привычный сине-красный.

Смотрите отрывок новой части "Лиги справедливости":

Снайдер поделился, что Warner Bros. не дала ему снять сцены с черным костюмом. Однако он проводил тестовые съемки с Кавиллом в таком образе, что облегчило ему монтаж теперь. Режиссер также добавил, что официальное название фильма и полноценный тизер-трейлер представят на онлайн-фестивале DC FanDome уже в следующем месяце.

Напомним, режиссер Зак Снайдер в интервью Beyond the Trailer рассказал о хронометраже своей версии "Лиги справедливости" и о том, как этот фильм вписывается во вселенную DC.

По словам Снайдера, еще в марте 2019 года, до того, как Warner Bros. взялась за запуск его фильма, он ориентировался на хронометраж в 214 минут, а это 3,5 часа. Таковой, скорее всего, и будет длительность предстоящей режиссерской версии фильма (в то время, как театральная версия длится 120 минут).