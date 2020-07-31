Pixar анонсировала мультфильм "Лука"

Новый мультфильм "Лука" станет дебютной полнометражной работой режиссера Энрико Касароса.

Студия Pixar рассказала, что следующим ихним проектом станет анимационный мультфильм "Лука" от режиссера Энрико Касароса. Продюсером нового проекта стал Андреа Уоррен ("Лава", "Тачки 3").

Как сообщалось ранее режиссер Касароса работал раскадровщиком мультфильмов "Рататуй", "Вверх" и "Тайна Коко". Официальное описание мультфильма гласит:

"Лука" рассказывает о незабываемом лете мальчика на Итальянской Ривьере с его тайным лучшим другом — морским монстром из другого мира.

Режиссер мультфильма "Лука" сообщила о своем проекте:

Это глубоко личная история для меня не только потому, что она происходит на Итальянской Ривьере, где я вырос, но и потому, что в основе этого фильма история о дружбе. Детская дружба часто определяет, кем мы станем, и именно эти узы дружбы лежат в основе нашего сюжета. В дополнение к красоте и очарованию итальянского побережья, у нас будет еще незабываемое летнее приключение, которое полностью изменит Луку.

Отметим, что премьера анимационного мультфильма запланирована на 18 июня следующего года.

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