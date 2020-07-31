Скачать
Пятница, 31.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине третий день больше тысячи случаев коронавируса
В Украине третий день больше тысячи случаев коронавируса
Перемирие на Донбассе: оккупанты дважды нарушили тишину
Перемирие на Донбассе: оккупанты дважды нарушили тишину
В НБА возобновился сезон и уже есть драма (Видео)
В НБА возобновился сезон и уже есть драма (Видео)
Pixar анонсировала мультфильм "Лука"
Pixar анонсировала мультфильм "Лука"

Pixar анонсировала мультфильм "Лука"

Pixar анонсировала мультфильм "Лука"
Обновлено 10:57 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter.com
Новый мультфильм "Лука" станет дебютной полнометражной работой режиссера Энрико Касароса.

Студия Pixar рассказала, что следующим ихним проектом станет анимационный мультфильм "Лука" от режиссера Энрико Касароса. Продюсером нового проекта стал Андреа Уоррен ("Лава", "Тачки 3"). 

Как сообщалось ранее режиссер Касароса работал раскадровщиком мультфильмов "Рататуй", "Вверх" и "Тайна Коко". Официальное описание мультфильма гласит:

"Лука" рассказывает о незабываемом лете мальчика на Итальянской Ривьере с его тайным лучшим другом — морским монстром из другого мира.

Режиссер мультфильма "Лука" сообщила о своем проекте:

Это глубоко личная история для меня не только потому, что она происходит на Итальянской Ривьере, где я вырос, но и потому, что в основе этого фильма история о дружбе. Детская дружба часто определяет, кем мы станем, и именно эти узы дружбы лежат в основе нашего сюжета. В дополнение к красоте и очарованию итальянского побережья, у нас будет еще незабываемое летнее приключение, которое полностью изменит Луку.

Трейлеры фильмов "Дюна", "Довод" и "Чудо-женщина: 1984" покажут через две недели

Отметим, что премьера анимационного мультфильма запланирована на 18 июня следующего года. 

Напомним, юбилейный 45-й Международный кинофестиваль в Торонто представил свою программу. Об этом заявили на сайте кинофестиваля.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Мультфильм, Pixar, Мультики, Лука.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Верховный суд обязал Владимира Арьева и канал "Прямой" извиниться перед Виктором Медведчуком
02 Очередной "гумконвой" на Донбасс: Украина направила ноту протеста МИД РФ
03 Юмориста хотят выдвинуть кандидатом в одесские мэры
04 Ваши главные аспекты личности - психологический тест
05 Смена главы делегации Украины в ТКГ не заменит политических решений
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дожди и грозы накроют юго-восток Украины: прогноз погоды на ближайшие дни
Дожди и грозы накроют юго-восток Украины
В Полтаве следователь ГБР и полицейский попались на взятке
В Полтаве следователь ГБР и полицейский попались на взятке
У президента Бразилии, который переболел коронавирусом, в легких обнаружили &quot;плесень&quot;
У президента Бразилии в легких обнаружили "плесень"
Ушла из жизни актриса сериала &quot;Крепостная&quot;
Ушла из жизни актриса сериала "Крепостная"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь