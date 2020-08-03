Эми Адамс станет женщиной, считающую, что превращается в собаку

Актрисе досталась главная роль в чёрной комедии Nightbitch. В основу сюжета нового проекта с Эми Адамс ляжет книга, которая будет издана в 2021 году.

Шестикратная номинантка на "Оскар" Эми Адамс сыграет главную роль в экранизации романа Рэйчел Йодер Nightbitch.

Об этом сообщает издание Deadline.

Отмечается, что актрисе придется перевоплотиться в женщину, уверенную, что она превращается в собаку.

Роман, который выйдет летом 2021 года и права на экранизацию которого выкупила студия Annapurna Pictures, рассказывает о темных и абсурдных сторонах материнства. По сюжету, художница после рождения сына увлекается домашним хозяйством и постепенно становится одержима идеей, что сама превращается в собаку. Экранизацию снимут в жанре черной комедии.

Напомним, актер Леонардо Ди Каприо выступит продюсером нового сериала, который будет основан на книге Олдоса Хаксли. Для нового сериала выбрали книгу "Остров".