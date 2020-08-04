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Арми Хаммер и Лили Джеймс появились на первых кадрах "Ребекки" от Netflix (Фото)

Арми Хаммер и Лили Джеймс появились на первых кадрах "Ребекки" от Netflix (Фото)
Обновлено 17:26 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Издание DailyMail эксклюзивно опубликовало несколько кадров "Ребекки" - готовящейся экранизации книги Дафны ДюМорье от стрим-сервиса Netflix.

Свежая экранизация готического романа Дафны Дюморье "Ребекка" срежиссирует Бен Уитли.

В новой версии экранизации уже снимаются Арми Хаммер, Лили Джеймс и Кристин Скотт Томас. А недавно к актерскому составу присоединились Сэм Райли, Энн Дауд, Кили Хоуз и Бен Кромптон.

В центре сюжета находится молодая американка, которая на отдыхе знакомится с богатым вдовцом-аристократом и в скором времени переезжает к нему в поместье. На новом месте девушка понимает, что буквально все в этом доме дышит прежней хозяйкой, не оставляя ей шансов завоевать доверие у местных. Вскоре она начинает замечать, что и сам муж быстро охладел к ней, вероятно, не в силах забыть об умершей Ребекке.

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Премьера на стриминговом сервисе состоится 21 октября 2020 года.

Как сообщалось ранее, стриминговый сервис Netflix совместно с Ubisoft работает над киноадаптацией еще одной игры.

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Все по теме:

Арми Хаммер, Ребекка, Netflix, Лили Джеймс.

Автор:

Телеграф
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