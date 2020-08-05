Фанаты будут в восторге: вышел полноценный трейлер второго сезона сериала "Пацаны" (Видео)

Второй сезон сериала "Пацаны" получил полноценный трейлер. Ролик опубликован на официальном Youtube-канале Amazon Prime Video.

Близится сентябрь, а это значит, что антисупергеройский сериал "Пацаны" вскоре вернется на экраны. В преддверии долгожданной премьеры Amazon представил новый трейлер и ряд постеров ко второму сезону телешоу.

Как и обещали создатели, новая порция эпизодов будет отличаться повышенным уровнем драйва, экшена и черного юмора.

В начале второго сезона Билли Бутчер (Карл Урбан) на некоторое время исчезнет, но в нужный момент воссоединится со своими товарищами, чтобы вернуть свою жену. Вместе с Хьюи Кэмпбеллом (Джек Куэйд), Кимико/Самкой (Карен Фукухара), Французиком (Томер Капон) и Марвином/Молоко Матери (Лаз Алонсо) "Мясник" вновь бросит вызов супергеройской "Семерке". Патриот (Энтони Старр) будет готов к новой схватке, равно как и новенькая в лице Штормфронт (Ая Кэш). В трейлере также можно увидеть Королеву Мэйв (Доминик Макеллиготт), Экспресс (Джесси Т. Ашер), Черного Нуара (Натан Митчелл), Звезду (Эрин Мориарти) и Подводного (Чейс Кроуфорд).

Напомним, что в основу "Пацанов" лег одноименный цикл комиксов Гарта Энниса и Дарика Робертсона. Это мрачная сатира на мир, в котором военно-индустриальный комплекс слился с поп-культурой- плодом этого союза стали порочные супергерои, которые наслаждаются статусом медиа-звезд. Но настает день, когда против обнаглевших суперов выступает группа отчаянных вигилантов.

Второй сезон "Пацанов" стартует на Amazon Prime Video 4 сентября.

Как сообщалось ранее, Энтони Старр из "Пацанов" поделился деталями второго сезона сериала. Кроме этого, Amazon продлил американский супергеройский сериал "Пацаны" на третий сезон.