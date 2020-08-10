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Мэйси Уильямс в трейлере нового триллера "Владельцы" (Видео)

Мэйси Уильямс в трейлере нового триллера "Владельцы" (Видео)
Обновлено 10:56 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот
Звезда "Игры престолов", 23-летняя британская актриса Мэйси Уильямс сыграла в новом фильме, который получил название "Владельцы".

В сети появился трейлер киноленты "Владельцы", одну из главных ролей в котором исполнила молодая актриса Мэйси Уильямс.

Видеоролик опубликовала компания RLJE Films, которая занимается производством картины. "Владельцы" основан по роману бельгийского художника Херрмана.

По сюжету группа друзей решает ограбить дом пары богатых пенсионеров. По их мнению, это будет наиболее легкий способ добыть денег. Но владельцы особняка неожиданно возвращаются домой, и то, что должно было стать дерзким ограблением, оборачивается для молодых людей настоящим кошмаром.

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Премьера фильма запланирована на 4 сентября 2020 года.

Напомним, что Мэйси Уильямс также задействована в супергеройском хорроре "Новые мутанты". На днях на официальном аккаунте картины в Twitter опубликовали новый тизер.

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Все по теме:

Трейлер, Владельцы, Мэйси Уильямс.

Автор:

Телеграф
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