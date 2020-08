"Дьявол навсегда": Netflix представил постер будущего фильма

Постер фильма являет собой фотографии главных героев картины, которые вписаны в буквы названия. Актерский состав драмы – Том Холланд, Билл Скарсгард, Райли Кио, Джейсон Кларк, Себастиан Стэн, Хейли Беннет, Элиза Сканлен, Мия Васиковская и Роберт Паттинсон.

Пост также сообщает, что скоро в сети появится и первый трейлер картины. На постере можно заметить, что премьера драмы должна состояться 16 сентября.

Режиссером и соавтором сценария выступил Антонио Кампос, продюсеры - Джейк Джилленхол и Рэндалл Постер.

THE DEVIL ALL THE TIME.

Trailer coming soon.

Keep your eyes peeled. pic.twitter.com/ptg71qKyZW

— Netflix Queue (@netflixqueue) August 10, 2020