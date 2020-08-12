"Дьявол навсегда": Netflix представил постер будущего фильма

Стриминговый сервис Netflix презентовал постер нового фильма - драмы Антонио Кампоса "Дьявол навсегда". В Twitter-акаунте Netflix Queue появился пост с подробностями будущей картины.

Постер фильма являет собой фотографии главных героев картины, которые вписаны в буквы названия. Актерский состав драмы – Том Холланд, Билл Скарсгард, Райли Кио, Джейсон Кларк, Себастиан Стэн, Хейли Беннет, Элиза Сканлен, Мия Васиковская и Роберт Паттинсон.

Пост также сообщает, что скоро в сети появится и первый трейлер картины. На постере можно заметить, что премьера драмы должна состояться 16 сентября.

Режиссером и соавтором сценария выступил Антонио Кампос, продюсеры - Джейк Джилленхол и Рэндалл Постер.

THE DEVIL ALL THE TIME. Trailer coming soon. Keep your eyes peeled. pic.twitter.com/ptg71qKyZW — Netflix Queue (@netflixqueue) August 10, 2020

"Дьявол навсегда" – это психологический триллер, основанный на одноименном романе 2011 года Дональда Рэя Поллока. Действие фильма развернется в городе Нокерстифф, штат Огайо, в течение 20 лет после Второй мировой войны. Драма расскажет об американской семье, которая в 1960-е гг. тяжело переживает последствия войны. Картину снимали в штатах Огайо и Алабама.