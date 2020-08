Firewatch получит экранизацию: над картиной работают разработчики игры

Независимая киностудия Snoot Entertainment, произведшая хоррор "Маленькие чудовища" с Лупитой Нионго и драму "Слепые пятна", взялась за экранизацию игры Firewatch.

Продюсерами выступят Джейк Родкин и Шон Вэнаман из студии Campo Santo, которая разрабатывала игру.

По данным The Hollywood Reporter, Firewatch получит полнометражный фильм, но представитель Snoot Entertainment Кит Колдер отметил, что в студии готовы снять по мотивам игры "фильм и/или сериал".

Кто будет режиссером экранизации пока не известно. Также не сказано, когда стоит ждать выхода ленты, как и не назван актерский состав.

Firewatch вышла в 2016 году. Действие игры разворачивалось вокруг наблюдателя пожарной башни в Вайоминге 1989 году.

В центре игры находится Генри, наблюдатель одной из пожарных вышек в Национальном лесу Шошон.

У Джулии - жены главного героя Генри - диагностируют болезнь Альцгеймера в возрасте 41 года. Вскоре родители Джулии, которые и до этого недолюбливали Генри, забирают её к себе. После чего он устраивается наблюдателем одной из пожарных вышек.

Проект был хорошо принят игроками по всему миру и игровой прессой. На Metacritic Firewatch в версии для персональных компьютеров оценили в 81 / 100 баллов на основе 65 рецензий. Пресса отметила подачу сюжета, атмосферу, продуманные диалоги и общую интерактивность происходящего. В течение месяца после выпуска было продано более 500,000 копий игры и более миллиона копий в течение первого года.

Firewatch осталась единственной игрой Campo Santo — после её релиза студию приобрела Valve, и команда "заморозила" свой следующий тайтл, In the Valley of Gods, на неопределённый срок.