Скачать
Вторник, 18.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги 17 августа: ситуация в Беларуси, 1 сентября в школах и коронавирус в Украине
Итоги 17 августа: ситуация в Беларуси, 1 сентября в школах и коронавирус в Украине
Ситуация в Минске: люди пришли к изолятору на Окрестина (Видео)
Ситуация в Минске: люди пришли к изолятору на Окрестина (Видео)
Шахтер с неприличным счетом проиграл Интеру в полуфинале Лиги Европы (Видео)
Шахтер с неприличным счетом проиграл Интеру в полуфинале Лиги Европы (Видео)
Ничего лишнего: Даша Астафьева показала себя настоящую (Фото)
Даша Астафьева показала себя настоящую (Фото)

Firewatch получит экранизацию: над картиной работают разработчики игры

Firewatch получит экранизацию: над картиной работают разработчики игры
Обновлено 01:28 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Независимая киностудия Snoot Entertainment, произведшая хоррор "Маленькие чудовища" с Лупитой Нионго и драму "Слепые пятна", взялась за экранизацию игры Firewatch.

Продюсерами выступят Джейк Родкин и Шон Вэнаман из студии Campo Santo, которая разрабатывала игру.

По данным The Hollywood Reporter, Firewatch получит полнометражный фильм, но представитель Snoot Entertainment Кит Колдер отметил, что в студии готовы снять по мотивам игры "фильм и/или сериал".

Кто будет режиссером экранизации пока не известно. Также не сказано, когда стоит ждать выхода ленты, как и не назван актерский состав. 

Firewatch вышла в 2016 году. Действие игры разворачивалось вокруг наблюдателя пожарной башни в Вайоминге 1989 году.

В центре игры находится Генри, наблюдатель одной из пожарных вышек в Национальном лесу Шошон.

У Джулии - жены главного героя Генри - диагностируют болезнь Альцгеймера в возрасте 41 года. Вскоре родители Джулии, которые и до этого недолюбливали Генри, забирают её к себе. После чего он устраивается наблюдателем одной из пожарных вышек.

Проект был хорошо принят игроками по всему миру и игровой прессой. На Metacritic Firewatch в версии для персональных компьютеров оценили в 81 / 100 баллов на основе 65 рецензий. Пресса отметила подачу сюжета, атмосферу, продуманные диалоги и общую интерактивность происходящего. В течение месяца после выпуска было продано более 500,000 копий игры и более миллиона копий в течение первого года.

Создатели "Ходячих мертвецов" показали тизер предстоящего спин-оффа (Видео)

Firewatch осталась единственной игрой Campo Santo — после её релиза студию приобрела Valve, и команда "заморозила" свой следующий тайтл, In the Valley of Gods, на неопределённый срок.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фильмы, Игры, Firewatch.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Интер 5:0 Шахтер: события матча (Видео)
02 Трамп прокоментировали ситуацию в Беларуси: детали
03 Итоги 17 августа: ситуация в Беларуси, 1 сентября в школах и коронавирус в Украине
04 Правозащитники: во время протестов в Беларуси погибло не менее пяти человек
05 Рекордные показатели: В США зафиксировали аномальную температуру
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Грузия продлила заперт на международные авиарейсы до конца сентября
Грузия продлила заперт на международные авиарейсы до конца сентября
Указ Зеленского: Пристайко и Смолий покинули СНБО
Указ Зеленского: Пристайко и Смолий покинули СНБО
Коронавирус: В Китае зарегистрировали первую вакцину от COVID-19
Коронавирус: В Китае зарегистрировали первую вакцину от COVID-19
&quot;Когда ждать альбома?&quot;: Адель ответила на волнующий всех вопрос
"Когда ждать альбома?": Адель ответила на волнующий всех вопрос
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь