У хоррора "Изгоняющий дьявола" будет новая история

В производстве находится перезагрузка классического фильма ужасов "Изгоняющий дьявола" 1973 года.

Культовый фильм ужасов Уильяма Фридкина "Изгоняющий дьявола" 1973 года получит перезапуск. Об этом сообщает портал Deadline.

Издание пишет, что в число новых проектов Morgan Creek входит перезапуск хоррора "Изгоняющий дьявола" 1973 года выпуска, который получил десять номинаций на премию "Оскар", из которых выиграл две.

Еще в 2015 году в Morgan Creek сообщили, что они никогда не снимут ремейк ужастика. Судя по всему, нас ждет новая история, которая, возможно, частично будет связана с событиями "Изгоняющего дьявола".

Ожидается, что премьера состоится уже в следующем году.

Напомним, во время съемок, и после выхода на экраны произошло несколько жутких событий, что заставило публику поверить в то, что картина действительно "проклята". Так, на студии произошел пожар и пришлось перестраивать все декорации. А к концу съемок девять человек, которые принимали участи в создании фильма, скончались. Все это, конечно, просто совпадения, но они придали фильму своеобразный ореол таинственности.

Как сообщалось ранее, создатели "Ходячих мертвецов" показали тизер предстоящего спин-оффа.