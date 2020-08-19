Скачать
Среда, 19.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
COVID набирает обороты: за сутки еще один антирекорд
COVID набирает обороты: за сутки еще один антирекорд
"Мне кажется, что у этих господ бревно в глазу": Лукашенко ответил на критику Запада
"Мне кажется, что у этих господ бревно в глазу": Лукашенко ответил на критику Запада
Официально: Куман - главный тренер Барселоны
Официально: Куман - главный тренер Барселоны
Бен Аффлек отметил 48-летие: Ана де Армас выложила редкое фото с любимым
Ана де Армас выложила редкое фото с любимым

У хоррора "Изгоняющий дьявола" будет новая история

У хоррора "Изгоняющий дьявола" будет новая история
Обновлено 16:31 Сегодня Телеграф Фото: instagram
В производстве находится перезагрузка классического фильма ужасов "Изгоняющий дьявола" 1973 года.

Культовый фильм ужасов Уильяма Фридкина "Изгоняющий дьявола" 1973 года получит перезапуск. Об этом сообщает портал Deadline.

Издание пишет, что в число новых проектов Morgan Creek входит перезапуск хоррора "Изгоняющий дьявола" 1973 года выпуска, который получил десять номинаций на премию "Оскар", из которых выиграл две.

Еще в 2015 году в Morgan Creek сообщили, что они никогда не снимут ремейк ужастика. Судя по всему, нас ждет новая история, которая, возможно, частично будет связана с событиями "Изгоняющего дьявола".

"Желаю им всего наилучшего": исполнитель роли Морфиуса рассказал, почему не участвует в съемках четвертой части "Матрицы"

Ожидается, что премьера состоится уже в следующем году.

Напомним, во время съемок, и после выхода на экраны произошло несколько жутких событий, что заставило публику поверить в то, что картина действительно "проклята". Так, на студии произошел пожар и пришлось перестраивать все декорации. А к концу съемок девять человек, которые принимали участи в создании фильма, скончались. Все это, конечно, просто совпадения, но они придали фильму своеобразный ореол таинственности.

Как сообщалось ранее, создатели "Ходячих мертвецов" показали тизер предстоящего спин-оффа.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Хоррор, Изгоняющий дьявола, Экзорцист.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп для всех знаков Зодиака на 19 августа 2020 года
02 "Обратился к рабочим, я тоже так делал": Горбачев назвал ошибку Лукашенко
03 "Только я и природа": Настя Каменских засветила обнаженные ягодицы на природе
04 "Для большинства вирусологов и эпидемиологов станет шоком": вирусы могут передаваться через пыль
05 "Желаю им всего наилучшего": исполнитель роли Морфиуса рассказал, почему не участвует в съемках четвертой части "Матрицы"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Беларуси рассказали, о чем договорились Лукашенко и Путина
В Беларуси рассказали, о чем договорились Лукашенко и Путина
День независимости 2020: когда празднуем и сколько отдыхаем
День независимости 2020: когда празднуем и сколько отдыхаем
Школы будут проверять на безопасность обучения в условиях COVID-19
Школы будут проверять на безопасность обучения в условиях COVID-19
Volkswagen тизерит электрокар ID.4: новые изображения (Фото)
Volkswagen тизерит электрокар ID.4: новые изображения (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь