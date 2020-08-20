Пуаро снова в деле: вышел украинский трейлер детектива "Смерть на Ниле" с Кеннетом Брана (Видео)

Компания 20th Century Studios опубликовала первый трейлер нового детективного триллера "Смерть на Ниле", снятого на основе одноименной книги писательницы Агаты Кристи.

Британский актер театра и кино Кеннет Брана после "Убийства в "Восточном экспрессе" (2017) вернулся к образу знаменитого детектива Эркюля Пуаро, чтобы расследовать загадочное убийство, произошедшее во время его заслуженного отдыха на борту роскошного круизного парохода, следующего вдоль по Нилу.

Брана также выступил режиссером картины. Сценарий к картине написал Майкл Грин.

В фильме сыграли признанные актеры Голливуда: Галь Гадот, Арми Хаммер, Летишиа Райт, Том Бейтман, Аннетт Бенинг, Рассел Бренд, Али Фазал, Дон Френч, Роуз Лесли, Эмма Маккей, Софи Оконедо и Дженнифер Сондерс.

Напомним, что в украинский прокат фильм "Смерть на Ниле" выйдет 22 октября 2020 года.

Как сообщалось ранее, Кеннет Брана не смог назвать антагониста в фильме "Довод".