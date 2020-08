Сериал "Монахиня-воин" получил второй сезон

"Сериал "Монахиня-воин" продлен на второй сезон. Посмотрите, как отреагировали на это актрисы сериала", - говорится в описании ролика.

В видео шоураннер Саймон Берри беседует с основными актрисами сериала Альбой Батистой, Тоей Тернер, Лореной Андреа, Кристиной Тонтери-Янг и Оливией Делькан, а затем сообщает им новость о продлении шоу.

О дате выхода нового сезона не сообщается.

Warrior Nun has been renewed for a second season — watch the cast find out pic.twitter.com/FOFY4N4RhT

— Netflix (@netflix) August 19, 2020