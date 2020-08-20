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Сериал "Монахиня-воин" получил второй сезон

Сериал "Монахиня-воин" получил второй сезон
Обновлено 19:18 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter.com
Сервис Netflix продлил на второй сезон фантастический сериал "Монахиня-воин", основанный на комиксе Бена Данна. Об этом Netflix сообщил в своем Twitter.

"Сериал "Монахиня-воин" продлен на второй сезон. Посмотрите, как отреагировали на это актрисы сериала", - говорится в описании ролика.

В видео шоураннер Саймон Берри беседует с основными актрисами сериала Альбой Батистой, Тоей Тернер, Лореной Андреа, Кристиной Тонтери-Янг и Оливией Делькан, а затем сообщает им новость о продлении шоу.

О дате выхода нового сезона не сообщается.

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Напомним, первый сезон "Монахини-воина" стартовал 2 июля. Сюжет сериала рассказывает о молодой девушке, очнувшейся в морге и втянутой в древнюю борьбу между силами добра и зла. Она попадает в "Орден крестообразного меча" (The Order of the Cruciform Sword) — тайное общество монахинь-воинов, поклявшихся защищать мир. Главной героине предстоит совместить жизнь девушки-подростка и избранной.

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Кино, Сериал, Netflix.

Автор:

Телеграф
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