Сериал "Монахиня-воин" получил второй сезон

Сервис Netflix продлил на второй сезон фантастический сериал "Монахиня-воин", основанный на комиксе Бена Данна. Об этом Netflix сообщил в своем Twitter.

"Сериал "Монахиня-воин" продлен на второй сезон. Посмотрите, как отреагировали на это актрисы сериала", - говорится в описании ролика.

В видео шоураннер Саймон Берри беседует с основными актрисами сериала Альбой Батистой, Тоей Тернер, Лореной Андреа, Кристиной Тонтери-Янг и Оливией Делькан, а затем сообщает им новость о продлении шоу.

О дате выхода нового сезона не сообщается.

Warrior Nun has been renewed for a second season — watch the cast find out pic.twitter.com/FOFY4N4RhT — Netflix (@netflix) August 19, 2020

Напомним, первый сезон "Монахини-воина" стартовал 2 июля. Сюжет сериала рассказывает о молодой девушке, очнувшейся в морге и втянутой в древнюю борьбу между силами добра и зла. Она попадает в "Орден крестообразного меча" (The Order of the Cruciform Sword) — тайное общество монахинь-воинов, поклявшихся защищать мир. Главной героине предстоит совместить жизнь девушки-подростка и избранной.