"Мы больше не будем подростками": Лили Рейнхарт о новом сезоне Ривердейла

Американская актриса Лили Рейнхарт в эфире шоу с Джимми Фэллоном рассказала о пятом сезоне сериала.

Знаменитость раскрыла некоторые подробности нового сезона сериала, премьера которого ожидается в январе. А именно актриса расказала о продолжительности запланированного временного скачка в шоу.

"Первые несколько серий 5 сезона изначально были последними эпизодами 4-го. А после них ожидается семилетний прыжок в будущее. Мы больше не будем подростками", — сказала Лили.

Лили отметила, что довольна таким решением создателей шоу, ведь таким образом актеры не будут "вечными школьниками на семь сезонов», как говорит актриса.

Ранее, один из создателей сериала, Роберто Агирре-Сакаса, представил в своем Instagram постер пятого сезона.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Roberto Aguirre-Sacasa (@writerras) 17 Авг 2020 в 9:53 PDT

Напомним, что съемки 4 сезона были приостановлены из-за коронавируса, поэтому 19 эпизод стал финальным.