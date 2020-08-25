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Придется снимать с ноля: новая "Техасская резня бензопилой" осталась без режиссеров

Придется снимать с ноля: новая "Техасская резня бензопилой" осталась без режиссеров
Обновлено 03:15 Сегодня Телеграф kinonews.ru Фото: Твиттер
Всего через неделю после возобновления работ над новой версией фильма ужасов "Техасская резня бензопилой", проект покинули режиссеры Энди и Райан Тохиллы.

Об этом сообщает Deadline со ссылкой на свои источники. 

Причина не называется.

Источники в студии утверждают, что новому постановщику предстоит создавать фильм с ноля. Съемки будут проходить на территории Болгарии. Возможный прокатный график фильма пока не уточняется.

Информация о запуске в производство новой "Резни" появилась в начале 2020 года.

Оригинальный фильма ужасов был выпущен в 1974 году. Его постановщиком стал Тоуб Хупер. В нем речь шла о брате и сестре, которые отправляются вместе со своими друзьями в Техас, чтобы навестить могилу деда. Прибыв на место они сталкиваются с семейством психопатов и маньяком с бензопилой, лицо которого скрывает ужасающая кожаная маска.

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Фильм довольно быстро завоевал статус культовой классики в своем жанре. В дальнейшем было выпущено несколько не столь успешных продолжений. В 2003 году была предпринята попытка перезапустить серию, которая оказалась весьма удачной.

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Фильмы, Техасская резня бензопилой.

Автор:

Телеграф
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