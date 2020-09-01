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Новый дом, новая семья: первый тизер хоррора "Призраки поместья Блай" (Видео)

Новый дом, новая семья: первый тизер хоррора "Призраки поместья Блай" (Видео)
Обновлено 03:05 Сегодня Телеграф DTF Фото: Твиттер
Продолжение хоррор-антологии, которая стартовала с "Призраков дома на холме", выйдет 9 октября.

"Призраки поместья Блай" основаны на повести "Поворот винта" Генри Джеймса и расскажут о девушке, которая переезжает в загородный дом, чтобы воспитывать двух сирот.

Главную роль в "Призраках поместья Блай" исполнила Виктория Педретти, которая играла в первой части хоррор-антологии, а также в сериале "Ты".

Сценаристами и шоураннерами вновь выступили Тревор Мейси и Майк Флэнеган, который также экранизировал книгу "Доктор Сон" Стивена Кинга.

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Все девять эпизодов "Призраков поместья Блай" выйдут одновременно на Netflix.

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Все по теме:

Хоррор, Сериалы, Netflix, Призраки поместья Блай.

Автор:

Телеграф
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