Новый дом, новая семья: первый тизер хоррора "Призраки поместья Блай" (Видео)

Продолжение хоррор-антологии, которая стартовала с "Призраков дома на холме", выйдет 9 октября.

"Призраки поместья Блай" основаны на повести "Поворот винта" Генри Джеймса и расскажут о девушке, которая переезжает в загородный дом, чтобы воспитывать двух сирот.

Главную роль в "Призраках поместья Блай" исполнила Виктория Педретти, которая играла в первой части хоррор-антологии, а также в сериале "Ты".

Сценаристами и шоураннерами вновь выступили Тревор Мейси и Майк Флэнеган, который также экранизировал книгу "Доктор Сон" Стивена Кинга.

Все девять эпизодов "Призраков поместья Блай" выйдут одновременно на Netflix.