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Родственники Виктора Цоя просят запретить прокат байопика об артисте

Родственники Виктора Цоя просят запретить прокат байопика об артисте
13:00 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: Twitter
Наследники Виктора Цоя — сын Александр Цой и отец Роберт Цой направили президенту РФ письмо с просьбой запретить выход в прокат художественной ленты Алексея Учителя Цой.

Сын Виктора Цоя и другие наследники знаменитого музыканта не желают, чтобы в прокат вышла картина российского режиссера Алексея Учителя Цой. Для этого они написали письмо Владимиру Путину.

В своем письме они утверждают, что не давали разрешения режиссеру использовать имя и изображения музыканта в картине, сообщает Meduza. При этом Алексей Учитель утверждает, что Александр Цой дал ему устное добро на съемки, при условии, что он изменит имена некоторых героев.

Повествование в фильме идет от имени водителя Икаруса, при столкновении с которым Виктор Цой погиб в августе 1990 года в Латвии. Согласно вымышленной истории, которая легла в основу сюжета — этому водителю необходимо перевезти гроб с телом Цоя из Риги в Ленинград. Гроб сопровождают родные и близкие музыканта, которые в фильме получили другие имена и являются собирательными образами.

"Очевидно, что использование при создании фильма сведений о частной и семейной жизни известных в обществе граждан (музыкантов группы Кино и людей из их близкого круга), в том числе, вымышленных сведений, сплетен, скабрезных намеков и т. п., — нарушает интересы этих граждан, их родственников и общества в целом. Такие люди, как Виктор Цой принадлежат не только истории своей семьи, но и истории своей страны".

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"Получилось малопочтенное, не соответствующее фактическим обстоятельствам пошлое зрелище, привлекающее аудиторию всем известным именем Виктора Цоя и цинично монетизирующее интригу "раскрытия" чего-то якобы "ранее не раскрытого" в его судьбе", — сказано в письме к Путину. Позднее, Роберт Цой по информации российских СМИ опроверг свою причастность к написанию письма.

Фильм должен был выйти в прокат в России 3 сентября, но его премьеру отложили. Напомним, предыдущую картину Алексей Учителя Матильда (2017) также сопровождал громкий скандал.

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Фильм, Виктор Цой, Байопик, Роберт Цой, Александр Цой.

Автор:

Телеграф
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