"Страх - убийца разума": второй тизер "Дюны" (Видео)

Во втором тизере "Дюны" можно увидеть лица ключевых персонажей фильма: Пола Атрейдеса (Тимоти Шаламе), Чани (Зендея), Дункана Айдахо (Джейсон Момоа), герцога Лето Атрейдеса (Оскар Айзек), леди Джессики (Ребекка Фергюсон), Стилгара (Хавьер Бардем) и Гурни Халлека (Джош Бролин).

На их фоне звучит литания против страха, произнесённая Полом Атрейдесом: "Страх — убийца разума. Страх — это маленькая смерть, влекущая за собой полное уничтожение. Я встречусь лицом к лицу со своим страхом. Я позволю ему пройти сквозь меня. И, когда он уйдет, я обращу свой внутренний взор на его путь. Там, где был страх, не будет ничего. Останусь лишь я".

