Слухи подтвердились: Adult Swim закрывает "Братья Вентура"

Создатель "Братьев Вентура" Кристофер Маккаллок, также известный под псевдонимом Джексон Паблик, объявил об отмене сериала в своём твиттере. Таким образом он подтвердил слова писателя и продюсера Кена Плума, работавшего над артбуком, посвящённом шоу — несколькими днями ранее тот назвал "Братьев" "несправедливо закрытым сериалом".

"К сожалению, это правда: "Братьев Вентура" отменили. Эту неутешительную новость мы узнали несколько месяцев назад, когда работали над сценарием того, что могло бы стать восьмым сезоном. Мы благодарим вас, наших замечательных фанатов за 17 лет вашего любезного внимания (и терпения). Как и всегда: мы вас любим", - написал он.

Unfortunately, it’s true: #VentureBros has been canceled. We got the highly disappointing news a few months ago, while we were writing what would have been season 8. We thank you, our amazing fans, for 17 years of your kind (and patient) attention. And, as always, We Love You.

— Jackson Publick (@jacksonpublick) September 7, 2020