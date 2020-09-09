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Слухи подтвердились: Adult Swim закрывает "Братья Вентура"

Слухи подтвердились: Adult Swim закрывает "Братья Вентура"
Обновлено 04:19 Сегодня Телеграф DTF Фото: Твиттер
Работа над восьмым сезоном мультсериала "Братья Вентура" остановлена, но в Adult Swim допускают, что продолжение выйдет "в какой-то другой форме".

Создатель "Братьев Вентура" Кристофер Маккаллок, также известный под псевдонимом Джексон Паблик, объявил об отмене сериала в своём твиттере. Таким образом он подтвердил слова писателя и продюсера Кена Плума, работавшего над артбуком, посвящённом шоу — несколькими днями ранее тот назвал "Братьев" "несправедливо закрытым сериалом".

"К сожалению, это правда: "Братьев Вентура" отменили. Эту неутешительную новость мы узнали несколько месяцев назад, когда работали над сценарием того, что могло бы стать восьмым сезоном. Мы благодарим вас, наших замечательных фанатов за 17 лет вашего любезного внимания (и терпения). Как и всегда: мы вас любим", - написал он. 

Восьмой сезон мультсериала не увидит свет — студия свернула производство, несмотря на то, что авторы уже начали трудиться над новыми эпизодами. Седьмой сезон, вышедший в 2018 году, стал для "Братьев" финальным.

Но возможно, сюжет шоу не останется незавершённым — позже в твиттере Adult Swim заявили о том, что сериал могут продолжить в какой-то другой форме. Имелся ли в виду некий телевизионный спин-офф, полнометражка или сиквел в виде комикса, неизвестно.

"Мы тоже не хотим, чтобы "Братья Вентура" кончались, и уже какое-то время работаем с Джексоном и Доком над другим способом продолжить сюжет", - сказали в Adult Swim 

"Братья Вентура" — мультсериал Джексона Паблика и Дока Хаммера, изначально задумывавшийся в качестве пародии на шоу шестидесятых годов. Его пилот впервые показали на ТВ в 2003-м, а полноценный показ шоу начался год спустя.

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Сериал был одним из самых продолжительных для Adult Swim. При этом он удерживал рекорд по минимальному числу сезонов без формального ухода "на перерыв" — семь за пятнадцать лет.

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Все по теме:

Фильмы, Мультсериал, Adult Swim, Братья Вентура.

Автор:

Телеграф
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