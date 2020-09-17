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"Семейка Крудс 2" выйдет на месяц раньше запланированной даты

"Семейка Крудс 2" выйдет на месяц раньше запланированной даты
Обновлено 22:24 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Студия Universal перенесла релиз анимационного фильма "Семейка Крудс 2: Новый век" с 23 декабря на 25 ноября 2020 года.

Сиквел стартует в кинотеатрах через пять дней после выхода мультфильма Pixar "Душа", который выходит 20 ноября, сообщает Variety.

Тем не менее у "Крудсов" есть шансы собрать кассу, так как премьера в кино состоится в период Дня благодарения, а на VOD-платформах мультфильм выйдет как раз к Рождеству.

Решение весьма странное, потому что до премьеры осталось всего два месяца, а пиар-кампания мультфильма так и не стартовала.

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Напомним, анимационный фильм "Семейка Крудс" 2013 года рассказывает нам о пещерных людях, которые выживают в доисторическом мире, полном фантастических животных и растений. Персонажей ожидают немало интересных и опасных приключений.

Как сообщалось ранее, компания Disney снова перенесла премьеру фильма "Черная вдова".

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Семейка Крудс, Семейка Крудс 2.

Автор:

Телеграф
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