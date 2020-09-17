"Семейка Крудс 2" выйдет на месяц раньше запланированной даты

Сиквел стартует в кинотеатрах через пять дней после выхода мультфильма Pixar "Душа", который выходит 20 ноября, сообщает Variety.
Тем не менее у "Крудсов" есть шансы собрать кассу, так как премьера в кино состоится в период Дня благодарения, а на VOD-платформах мультфильм выйдет как раз к Рождеству.
Решение весьма странное, потому что до премьеры осталось всего два месяца, а пиар-кампания мультфильма так и не стартовала.
Напомним, анимационный фильм "Семейка Крудс" 2013 года рассказывает нам о пещерных людях, которые выживают в доисторическом мире, полном фантастических животных и растений. Персонажей ожидают немало интересных и опасных приключений.
Как сообщалось ранее, компания Disney снова перенесла премьеру фильма "Черная вдова".