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Итан Хоук борется с рабством в новом сериале "Птичка Господа милосердного": трейлер (Видео)

Итан Хоук борется с рабством в новом сериале "Птичка Господа милосердного": трейлер (Видео)
Обновлено 13:23 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: instagram
В сети появился новый ролик американского сериала под названием "Птичка Господа милосердного" с Итаном Хоуком в главной роли.

Канал Showtime презентовал новый ролик сериала "Птичка Господа милосердного" ("The Good Lord Bird"), который основан на одноименном романе Джеймса МакБрайда.

Одну из главных ролей сыграл Итан Хоук.

Сериал рассказывает о молодом рабе Онионе, отец которого погибает из-за стычки рабовладельца и ярого аболициониста Джона Брауна. Тот принимает Ониона за девочку и принимает в свою армию против рабства. Позже они совершают налет на армейское хранилище с целью начать восстание рабов, но их действия приводят к началу Гражданской войны.

Женщину-Халка сыграет актриса с украинскими корнями

Премьера сериала состоится 4 октября.

Как сообщалось ранее, Ума Турман показала своих повзрослевших детей, рожденных в браке с красавчиком Итаном Хоуком.

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Трейлер, Итан Хоук, Птичка Господа милосердного.

Автор:

Телеграф
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