Братья Винчестеры спасают Вселенную в последнем сезоне сериала "Сверхъестественное" (Видео)

В сети показали фанатам американского фэнтези-сериала "Сверхъестественное" новый трейлер последних выпусков финального пятнадцатого сезона.

Канал The CW показал новый ролик финальных эпизодов последнего 15 сезона популярного телесериала о братьях Винчестерах.

В заключительном сезоне главным героям нужно собрать все свои силы, чтобы остановить Чака, то есть самого Бога. В ближайшей серии братья и их близкие познакомятся с лесной нимфой, которой нужно будет помочь.

Напомним, что в последних семи выпусках Дину и Сэму придется найти хоть какие-то подсказки, которые помогут сделать самый сложный выбор в своей жизни и попытаться спасти свою Вселенную.

Следующая серия выйдет 8 октября, а последний двадцатый выпуск 15 сезона, для которого отвели целых два часа, покажут 19 ноября этого года.

View this post on Instagram A post shared by Supernatural (@cw_supernatural) on Sep 25, 2020 at 9:06am PDT

Как сообщалось ранее, недавно стало известно, что будет с автомобилем братьев Винчестеров после окончания сериала "Сверхъестественное".