Джависия Лесли показала фото в костюме Бэтвумен

Актриса Джависия Лесли, которая заменила ушедшую Руби Роу, опубликовала первый снимок, на котором предстала в образе супергероини.

Фото в супергеройском костюме актриса поделилась на своей страничке в Инстаграм.

"Берегись, Готэм, я в костюме и наготове…", - написала Лесли в подписи к снимку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Javicia Leslie (@javicia) 25 Сен 2020 в 6:02 PDT

Напомним, что Джависия Лесли сыграет героиню по имени Райан Уайлдер (Ryan Wilder). Данный персонаж не встречался ранее в комиксах о "Бэтвумен", так что создатели сериала смогут создать новый образ по своему усмотрению.

В данный момент Райан Уайлдер описывают как полную противоположность Кейт Кейн — это талантливый, но весьма недисциплинированный боец с тягой к справедливости и проблемами с законом.

Второй сезон "Batwoman" в настоящее время снимается в Ванкувере. Шоу планируют запустить в январе на канале CW.