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Джависия Лесли показала фото в костюме Бэтвумен

Джависия Лесли показала фото в костюме Бэтвумен
Обновлено 16:43 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Актриса Джависия Лесли, которая заменила ушедшую Руби Роу, опубликовала первый снимок, на котором предстала в образе супергероини.

Фото в супергеройском костюме актриса поделилась на своей страничке в Инстаграм. 

"Берегись, Готэм, я в костюме и наготове…", - написала Лесли в подписи к снимку.

 
 
 
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Публикация от Javicia Leslie (@javicia)

Напомним, что Джависия Лесли сыграет героиню по имени Райан Уайлдер (Ryan Wilder). Данный персонаж не встречался ранее в комиксах о "Бэтвумен", так что создатели сериала смогут создать новый образ по своему усмотрению.

В данный момент Райан Уайлдер описывают как полную противоположность Кейт Кейн — это талантливый, но весьма недисциплинированный боец с тягой к справедливости и проблемами с законом.

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Второй сезон "Batwoman" в настоящее время снимается в Ванкувере. Шоу планируют запустить в январе на канале CW.

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Все по теме:

Кино, Фильм, Бэтвумен, Джависия Лесли.

Автор:

Телеграф
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