Джависия Лесли показала фото в костюме Бэтвумен

Фото в супергеройском костюме актриса поделилась на своей страничке в Инстаграм.
"Берегись, Готэм, я в костюме и наготове…", - написала Лесли в подписи к снимку.
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Напомним, что Джависия Лесли сыграет героиню по имени Райан Уайлдер (Ryan Wilder). Данный персонаж не встречался ранее в комиксах о "Бэтвумен", так что создатели сериала смогут создать новый образ по своему усмотрению.
В данный момент Райан Уайлдер описывают как полную противоположность Кейт Кейн — это талантливый, но весьма недисциплинированный боец с тягой к справедливости и проблемами с законом.
Второй сезон "Batwoman" в настоящее время снимается в Ванкувере. Шоу планируют запустить в январе на канале CW.