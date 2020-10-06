В 2020-ом не увидим: релиз фильма "Дюна" перенесли

Студия Warner Bros. решила отложить запуск в прокат фильма "Дюна" Дени Вильнева.

Источники Collider и The Hollywood Reporter сообщают, что фильм, который ранее планировали выпустить 18 декабря 2020 года, теперь должен выйти 1 октября 2021 года.

Отмечается также, что на эту дату уже назначен старт проката фильма "Бэтмен" Мэтта Ривса, а потому аналитики имеют все основания предполагать, что выход супергеройского фильма также будет сдвинут.

Сообщение о переносе релиза "Дюны" появились на фоне заявления компании Cineworld, владельца одной из крупнейших сетей кинотеатров в США и Великобритании, о закрытии всех своих кинозалов.

Сеть кинотеатров пошла на такой шаг из-за отсрочки релиза всех громких новинок. Например, Disney не собирается запускать "Черную вдову" до мая 2021, а Universal отложил старт проката "Не время умирать" на апрель 2021 года.

Из-за пандемии коронавируса в США остаются закрытыми кинотеатры в крупнейших городах страны. По этой причине фильм "Довод" Кристофера Нолана за первый месяц после запуска собрал лишь 300 миллионов долларов по всему миру при бюджете в 200 миллионов. Аналитики считают, что столь низкий темп сборов сказался на итоговом решении по переносу "Дюны".

"Дюна" — фильм Дени Вильнёва ("Прибытие", "Бегущий по лезвию 2049") по научно-фантастическому роману Фрэнка Герберта. Главные роли в нём сыграли, среди прочих, Тимоти Шаламе ("Зови меня своим именем"), Зендая ("Эйфория") и Ребекка Фергюсон ("Доктор Сон").

Warner Bros. пока официально не подтвердила изменение даты выхода "Дюны".