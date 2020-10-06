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Netflix воссоздал свадебное платье принцессы Дианы - первые кадры со съемок

Netflix воссоздал свадебное платье принцессы Дианы - первые кадры со съемок
Обновлено 15:43 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Премьера четвертого сезона сериала о королевской семье "Корона" состоится 15 ноября 2020 года. Чтобы подогреть интерес зрителей к новому сезону создатели показывают кадры со съемок.

Так,  на странице шоу в Instagram появился снимок со съемок сцены свадьбы принцессы Дианы и принцы Чарльза. На нем исполнительница роли принцессы - Эмма Коррин, предстала в свадебном платье. 

Дизайнер костюмов для сериала - Эми Робертс, хотела передать дух и стиль оригинального дизайна Дэвида и Элизабет Эмануэль, но при этом не создавая копию. 

"Первый взгляд на свадебное платье принцессы Дианы. Дизайнер костюмов Эми Робертс", — говорится в подписи под снимком.

 
 
 
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Публикация от The Crown (@thecrownnetflix)

Отметим, что оригинальное свадебное платье принцессы Дианы считается одним из самых дорогих в истории. Дизайнеры вручную расшили его десятью тысячами натуральных жемчужин. Отличительной чертой наряда являлся шлейф, длиной 7,5 метра, который был декорирован винтажным кружевом XIX века.

Четвертый сезон сериала Корона рассказывает историю королевской семьи конца 1970-х. В центре сюжета натянутые отношения между королевой Елизаветой и премьер-министром Маргарет Тэтчер, а также роман принца Чарльза и Дианы Спенсер.

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Отметим, что всего в сериале должно было быть пять сезонов, однако было принято решение продлить на шестой, финальный, сезон.

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Кино, Фильм, Сериал, Корона, Netflix.

Автор:

Телеграф
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