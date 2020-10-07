Где смотреть 1-4 эпизоды сериала "Сага"

В сети появились первые четыре эпизода сериала "Сага", производства студии "Три-Я-Да Продакшн".

Премьера исторического сериала состоялась 5 октября 2020 года на телеканале Украина.

Масштабный проект рассказывает о 100 лет жизни семьи Козаков на фоне значимых событий в истории Украины.

Действие сериала начинается перед началом Первой мировой войны. К съемкам фильма привлекли более трехсот актеров, среди которых Ада Роговцева, Лилия Цвеликова, Григорий Бакланов, Наталия Денисенко, Дарья Плахтий и многие другие.

Всего в эфир выйдет 12 эпизодов.

Сериал "Сага". Эпизод 1

Сериал "Сага". Эпизод 2

Сериал "Сага". Эпизод 3

Сериал "Сага". Эпизод 4

Приятного просмотра!

Как сообщалось ранее, в воскресенье, 4 октября, состоялась премьера новой 4-серийной картины "Воспитание чувств" производства компании Star Media и телеканала "Украина". Мини-сериал с элементами детектива рассказывает о двух сестрах, Снежане и Марине, которые, потеряв родителей, попытаются справиться с трагедией и устроить свои жизни.

Напомним, российская актриса Кристина Асмус привлекла внимание съемками в откровенном фильме, который срежиссировал Филипп Юрьев. Премьера картины "Китобой" состоялась в сентябре этого года на 77-м Венецианском кинофестивале.