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Среда, 07.10.2020
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Где смотреть 1-4 эпизоды сериала "Сага"

Где смотреть 1-4 эпизоды сериала "Сага"
Обновлено 00:41 Сегодня Телеграф Фото: ВсеТВ
В сети появились первые четыре эпизода сериала "Сага", производства студии "Три-Я-Да Продакшн".

Премьера исторического сериала состоялась 5 октября 2020 года на телеканале Украина. 

Масштабный проект рассказывает о 100 лет жизни семьи Козаков на фоне значимых событий в истории Украины. 

Действие сериала начинается перед началом Первой мировой войны. К съемкам фильма привлекли более трехсот актеров, среди которых Ада Роговцева, Лилия Цвеликова, Григорий Бакланов, Наталия Денисенко, Дарья Плахтий и многие другие. 

Всего в эфир выйдет 12 эпизодов.

Сериал "Сага". Эпизод 1

Сериал "Сага". Эпизод 2 

Сериал "Сага". Эпизод 3

Сериал "Сага". Эпизод 4

Приятного просмотра!

Как сообщалось ранее, в воскресенье, 4 октября, состоялась премьера новой 4-серийной картины "Воспитание чувств" производства компании Star Media и телеканала "Украина".  Мини-сериал с элементами детектива рассказывает о двух сестрах, Снежане и Марине, которые, потеряв родителей, попытаются справиться с трагедией и устроить свои жизни.

Напомним, российская актриса Кристина Асмус привлекла внимание съемками в откровенном фильме, который срежиссировал Филипп Юрьев. Премьера картины "Китобой" состоялась в сентябре этого года на 77-м Венецианском кинофестивале.

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Сага, Сериалы.

Автор:

Телеграф
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