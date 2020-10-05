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Отзывы про сериал "Воспитание чувств", смотреть все серии онлайн
Отзывы про сериал "Воспитание чувств", смотреть все серии онлайн

Отзывы про сериал "Воспитание чувств", смотреть все серии онлайн

Отзывы про сериал "Воспитание чувств", смотреть все серии онлайн
Обновлено 17:02 Сегодня Телеграф Фото: instagram
В воскресенье, 4 октября, на канале "Украина" состоялась премьера новой 4-серийной картины "Воспитание чувств" производства компании Star Media и телеканала "Украина". Стоит ли картина внимания, рассказываем далее.

Главные роли в сериале сыграли Дана Абызова, известная зрителям по фильмам "На твоей стороне", "Тайная любовь", и Любовь с ароматом кофе", и Ирина Гришак, сыгравшая главные роли в сериалах "Солнечный ноябрь", "Женские секреты" и "Тростинка на ветру".

 
 
 
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Публикация от Серіали України (@serials_ukraine_premier)

Мнения зрителей, которые уже посмотрели сериал, в принципе как всегда, разделились. Кому картина понравилась, а кто и вовсе остался разочарован. Обилие комментариев под видео позволять рассмотреть различные точки зрения по поводу фильма.

"Мне симпатичны украинские сериалы, но этот - печаль. Чувство такое, будто снимали по-быстрому", "Скучный сюжет", "Авторы диалогов имеют весьма скудный словарный запас. Герои несут какую-то чушь", "От фильма устаешь к концу 2 серии.Не рекомендую!", "Такое ощущение ,что этот фильм уже шел",  - пишут недовольные.

Однако позитива в комментариях тоже очень много: "Любимые актеры", "Ура, новый фильм от "Украины"", "Абызова умничка!!!классная актриса", "Супер классный сериал и актёры супер,мои любимые!", "Украинцы молодцы. Выпускают очень хорошие фильмы", "Спасибо большое за отличные фильмы, всегда с нетерпением жду ваших фильмов".

Мини-сериал с элементами детектива расскажет о двух сестрах, Снежане и Марине, которые, потеряв родителей, попытаются справиться с трагедией и устроить свои жизни.

Юной Снежане пришлось взять на себя ответственность за младшую сестру Марину ще с 17 лет. Девушка мечтала о собственной семье, в которой она смогла бы воссоздать модель взаимоотношений ее родителей. На волне мечты Снежана выходит замуж и полностью доверяется супругу. Но правильно ли она поступает? Младшая сестра Марина, благодаря воспитанию Снежаны, выросла очень непосредственной и веселой девушкой. И вроде как в спокойную и счастливую жизнь сестер врывается любовный треугольник.

Смогут ли девушки пройти все испытания и научиться жить в этом жестоком мире, не совершив при этом непоправимых ошибок - смотрите в сериале "Воспитание чувств".

Смотреть сериал "Воспитание чувств" - 1 серия:
 
Смотреть сериал "Воспитание чувств" - 2 серия:
 
Смотреть сериал "Воспитание чувств" - 3 серия:
 
Смотреть сериал "Воспитание чувств" - 4 серия:

Вообщем, решать только Вам, зрители, хороший данный фильм или нет. Отметим, что у любого фильма, даже оскароносного, есть как поклонники, так и хейтеры.

Если Вы не можете определится какой фильм еще посмотреть, предлагаем ознакомиться еще с несколькими вариантами:

 

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Автор:

Телеграф
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