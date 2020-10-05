Отзывы про сериал "Воспитание чувств", смотреть все серии онлайн

В воскресенье, 4 октября, на канале "Украина" состоялась премьера новой 4-серийной картины "Воспитание чувств" производства компании Star Media и телеканала "Украина". Стоит ли картина внимания, рассказываем далее.

Главные роли в сериале сыграли Дана Абызова, известная зрителям по фильмам "На твоей стороне", "Тайная любовь", и Любовь с ароматом кофе", и Ирина Гришак, сыгравшая главные роли в сериалах "Солнечный ноябрь", "Женские секреты" и "Тростинка на ветру".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Серіали України (@serials_ukraine_premier) 4 Окт 2020 в 12:10 PDT

Мнения зрителей, которые уже посмотрели сериал, в принципе как всегда, разделились. Кому картина понравилась, а кто и вовсе остался разочарован. Обилие комментариев под видео позволять рассмотреть различные точки зрения по поводу фильма.

"Мне симпатичны украинские сериалы, но этот - печаль. Чувство такое, будто снимали по-быстрому", "Скучный сюжет", "Авторы диалогов имеют весьма скудный словарный запас. Герои несут какую-то чушь", "От фильма устаешь к концу 2 серии.Не рекомендую!", "Такое ощущение ,что этот фильм уже шел", - пишут недовольные.

Однако позитива в комментариях тоже очень много: "Любимые актеры", "Ура, новый фильм от "Украины"", "Абызова умничка!!!классная актриса", "Супер классный сериал и актёры супер,мои любимые!", "Украинцы молодцы. Выпускают очень хорошие фильмы", "Спасибо большое за отличные фильмы, всегда с нетерпением жду ваших фильмов".

Мини-сериал с элементами детектива расскажет о двух сестрах, Снежане и Марине, которые, потеряв родителей, попытаются справиться с трагедией и устроить свои жизни.

Юной Снежане пришлось взять на себя ответственность за младшую сестру Марину ще с 17 лет. Девушка мечтала о собственной семье, в которой она смогла бы воссоздать модель взаимоотношений ее родителей. На волне мечты Снежана выходит замуж и полностью доверяется супругу. Но правильно ли она поступает? Младшая сестра Марина, благодаря воспитанию Снежаны, выросла очень непосредственной и веселой девушкой. И вроде как в спокойную и счастливую жизнь сестер врывается любовный треугольник.

Смогут ли девушки пройти все испытания и научиться жить в этом жестоком мире, не совершив при этом непоправимых ошибок - смотрите в сериале "Воспитание чувств".

Смотреть сериал "Воспитание чувств" - 1 серия:

Смотреть сериал "Воспитание чувств" - 2 серия:

Смотреть сериал "Воспитание чувств" - 3 серия:

Смотреть сериал "Воспитание чувств" - 4 серия:

Вообщем, решать только Вам, зрители, хороший данный фильм или нет. Отметим, что у любого фильма, даже оскароносного, есть как поклонники, так и хейтеры.

Если Вы не можете определится какой фильм еще посмотреть, предлагаем ознакомиться еще с несколькими вариантами: