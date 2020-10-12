Скачать
Понедельник, 12.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Появилось видео нападения на Саакашвили
Появилось видео нападения на Саакашвили
В России расстреляли автобус: много погибших
В России расстреляли автобус: много погибших
Украина - Испания: где и когда смотреть матч Лиги наций
Украина - Испания: где и когда смотреть матч Лиги наций
Юлия Санина в честь своего 30-летия блеснула эффектным фото в стильном наряде
Юлия Санина в честь своего 30-летия блеснула стильным нарядом (Фото)

Анджелина Джоли появилась в новом трейлере фильма "Питер Пэн и Алиса в Стране чудес" (Видео)

Анджелина Джоли появилась в новом трейлере фильма "Питер Пэн и Алиса в Стране чудес" (Видео)
Обновлено 20:11 Сегодня Телеграф Фото: instagram
В сети появился новый трейлер фильма в жанре фэнтези "Питер Пэн и Алиса в Стране чудес".

Анджелина Джоли снялась в новом приквеле кинокартин "Питер Пэн" и "Алиса в Стране чудес". Создатели попробовали объединить в одном сюжете сказочные истории известных британских писателей Льюиса Кэрролла и Барри Джеймса.

Голливудская актриса сыграла одну из главных ролей, а именно - маму главных героев. Также в фильме снялись Кейра Чанса, Джордан Нэш, Дэвид Ойелоуо и Майкл Кейн.

Режиссеров ленты стала американская актриса, сценарист и продюсер Бренда Чепмен.

Согласно сюжету, прежде чем Алиса попала в Страну Чудес, а Питер стал Пэном, они были братом и сестрой. Их приключения начинаются с помощью силы воображения, которое они унаследовали от своей матери. С какими бы испытаниями ни сталкивалась их семья, главные герои смогут справиться с любимы горестями. Нужно только мечтать!

Все пьют водку: сериал "Эпидемия" с "чумными русскими" получил неожиданную рецензию от Стивена Кинга

Сказка успела стартовать до пандемии - она была показана 24 января на кинофестивале Санденс. В мировой прокат картина "Питер Пэн и Алиса в Стране чудес" должна выйти 13 ноября этого года.

Как ранее писал "Телеграф", недавно в одном из интервью 45-летняя американская актриса и кинорежиссер Анджелина Джоли призналась, что только ее собственные дети знают, какая она на самом деле в обычной жизни.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Анджелина Джоли, Трейлер, Питер Пэн и Алиса в Стране чудес.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Такой беды не видел за 30 лет: врач рассказал о катастрофе в харьковской "инфекционке"
02 Лукашенко понял, что рассчитывать не на что: ситуацию в Беларуси связали с Карабахом
03 На Кипре найдена мертвой экс-жена влиятельного белоруса: обстоятельства смерти загадочны
04 Запчасти разбросало на десятки метров: гонки в центре Киева обернулись серьезным ДТП (фото и видео)
05 Появилось эффектное видео боев с передовой в Нагорном Карабахе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Новомосковске агитатор послал участников пикета на**р: эпичное видео позабавило сеть
В Новомосковске агитатор послал участников пикета на**р: эпичное видео позабавило сеть
В Карабахе идут ожесточенные бои за Гадрут: что это за город и где он на карте
В Карабахе идут ожесточенные бои за Гадрут: что это за город и где он на карте
Рябошапка публично назвал Зеленского &quot;вруном&quot;
Рябошапка публично назвал Зеленского "вруном"
День защитника Украины: когда отмечают праздник и будет ли он выходным
День защитника Украины: когда отмечают праздник и будет ли он выходным
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь