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"Деревенская элегия": опубликован официальный трейлер драмы с Эми Адамс и Гленн Клоуз (Видео)

"Деревенская элегия": опубликован официальный трейлер драмы с Эми Адамс и Гленн Клоуз (Видео)
Обновлено 21:57 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Netflix представил новый трейлер американской драмы "Деревенская элегия" с Эми Адамс и Гленн Клоуз в главных ролях.

Фильм "Деревенская элегия" является адаптацией автобиографической книги Джеймса Ванса под названием "Элегия Хиллбилли" 2016 года. Режиссером картины стал двукратный обладатель премии "Оскар" Рон Ховард.

В центре сюжета - бывший морской пехотинец, который успешно учится в Йельском университете и готовится получить работу мечты должен вернуться в родные места, которые он пытался оставить позади. Герою предстоит маневрировать между своей матерью (Эми Адамс) и ее зависимостью, вдохновляясь воспоминаниями о своей бабушке (Гленн Клоуз), стойкой и умной женщине, которая его воспитала.

В фильме также сыграли Гэбриел Бассо, Хейли Беннетт0, Фрида Пинто и другие.

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Напомним, американская актриса Эми Адамс исполнит главную роль в черной комедии Nightbitch.

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Все по теме:

Трейлер, Эми Адамс, Гленн Клоуз, Рон Ховард, Деревенская элегия.

Автор:

Телеграф
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