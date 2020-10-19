Netflix показал персонажные постеры главных героев сериала "Корона"

Создатели сериала о королевской семье продолжают подогревать интерес зрителей к новому сезону шоу.

На странице проекта в Твиттере авторы разместили новые персонажные постеры главных героев сериала. На опубликованных изображениях можно можно увидеть исполнителей главных ролей - Оливию Колман и Хелену Бонэм Картер для которых 4 сезон последний, Тобайаса Мензиса, Джоша О'Коннора, Эмму Коррин и Джиллиан Андерсон.

Так, как 4 сезон поведает о непростом периоде в жизни королевской семьи, постеры это только подчеркивают. Дизайнеры подчеркнули драматичность сезона, выбрав для постеров тусклые тона.

Напомним, что новый сезон сериала выйдет на Netflix уже 15 ноября и будет состоять из девяти эпизодов.

Четвертый сезон сериала расскажет о том периоде из жизни королевской семьи, когда к их чете присоединилась королева людских сердец - принцесса Диана, которую сыграет Эмма Коррин. Вероятно, новый сезон затронет 80-ые и начало 90-х годов.

Ожидается, что в центре сезона окажется отношения принца Чарльза и принцессы Дианы - их брак, расставание и развод. Вполне возможно, что в новом сезоне появятся принцы Уильям и Гарри, которые как раз родились в этот период.

Отметим, что в сети уже появились первые кадры со съемок, на которых показали воссозданное свадебное платье принцессы.

Также, новый сезон покажет важные политические события того периода, "восхождение" на пост премьер-министра Маргарет Тэтчер и ее отношения с королевой Великобритании.

Смотрите тизер к сериалу "Корона" 4 сезон:

Ранее, "Телеграф" писал, что в сериал должен был закончиться пятым сезоном, однако было принято решение продлить на шестой, финальный, сезон.