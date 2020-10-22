История подходит к концу: франшиза "Форсажа" закончится на одиннадцатом фильме

Студия Universal подтвердила, что франшиза "Форсаж" завершится после выхода одиннадцатого фильма.

Последние части завершат историю Доминика Торетто, которого сыграл Вин Дизель, и его многочисленных друзей, которые так же как и главный герой любят скорость.

Для работы над двумя последними фильмами пригласили режиссера третьей, четвертой, пятой, шестой и девятых частей - Джастина Ли.

Ожидается, что финал саги соберет практически всех героев, которые появлялись во франшизе — Вина Дизеля (Доминик Торетто), Мишель Родригес (Летти Ортис), Джордану Брюстер (Миа Торетто), Натали Эммануэль (Рамзи), Тайриза Гибсон (Роман Пирс), Лудакриса(Тедж Паркер), Шарлиз Терон (Сайфер) и других. Возможно, авторы даже вернут в сюжет даже тех, кто погиб по сюжету - так, как Хана уже вернули, вероятно, что появится и героиня Галь Гадот.

Также, возможно благодаря цифровым технологиям и помощи братьев погибшего Пола Уокера, его герой тоже вернется на экран.

Завершение франшизы еще не означает, что мы попрощаемся с ее героями навсегда - студия планирует выпускать спин-оффы по вселенной франшизы.

Отметим, что девятый фильм франшизы уже отснят, однако его премьеру перенесли с весны 2020 года на весну 2021. Еще в феврале студия представила первый трейлер девятой части.

Ранее, "Телеграф" писал, что одна из главных героинь фильма проговорилась о сюжете новой части "Форсажа 9".