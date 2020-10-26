Джордж Клуни в первом тизере нового фантастического фильма "Полночное небо" (Видео)

Netflix выпустил первый тизер научно-фантастической картины под названием "Полночное небо", снятый по роману "Доброе утро, "Полночь"" писательницы Лили Брукс-Далтон. Режиссером фильма стал голливудский актер Джордж Клуни, где он также исполнил главную роль.

В фильме, кроме звезды "Друзей Оушина", сыграли: Фелисити Джонс ("Как выйти замуж за миллиардера", "Вселенная Стивена Хокинга"), Кайл Чендлер ("День, когда Земля остановилась", "Годзилла 2: Король монстров"), Дэвид Ойелоуо ("Интерстеллар", "Опасный бизнес"), Демиан Бичир ("Чужой: Завет") и другие.

Лента ведет рассказ об исследователях, которые отправляются на спутник Юпитера, чтобы проверить, действительно ли он пригоден для жизни, но когда возвращаются на Землю, обнаруживают, что ее уничтожила загадочная всемирная катастрофа.

Ранее "Телеграф" сообщал, что популярная платформа Netflix объявила самый популярный по просмотрам сериал.