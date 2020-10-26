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Джордж Клуни в первом тизере нового фантастического фильма "Полночное небо" (Видео)

Джордж Клуни в первом тизере нового фантастического фильма "Полночное небо" (Видео)
Обновлено 20:35 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Netflix выпустил первый тизер научно-фантастической картины под названием "Полночное небо", снятый по роману "Доброе утро, "Полночь"" писательницы Лили Брукс-Далтон. Режиссером фильма стал голливудский актер Джордж Клуни, где он также исполнил главную роль.

В фильме, кроме звезды "Друзей Оушина", сыграли: Фелисити Джонс ("Как выйти замуж за миллиардера", "Вселенная Стивена Хокинга"), Кайл Чендлер ("День, когда Земля остановилась", "Годзилла 2: Король монстров"), Дэвид Ойелоуо ("Интерстеллар", "Опасный бизнес"), Демиан Бичир ("Чужой: Завет") и другие.

Лента ведет рассказ об исследователях, которые отправляются на спутник Юпитера, чтобы проверить, действительно ли он пригоден для жизни, но когда возвращаются на Землю, обнаруживают, что ее уничтожила загадочная всемирная катастрофа.

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Ранее "Телеграф" сообщал, что популярная платформа Netflix объявила самый популярный по просмотрам сериал.

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Джордж Клуни, Тизер, Netflix, Полночное небо.

Автор:

Телеграф
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