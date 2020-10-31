Стоит ли смотреть новый фильм "Ведьмы" в кино, отзывы и трейлер

"Ведьмы" - фильм Роберта Земекиса с Энн Хэтэуей в главной роли. Лента рассказывает о семилетнем мальчике из Алабамы 1960-х годов, которому предстоит столкнуться с Величайшей Высшей Ведьмой и разрушить ее планы по превращению всех детей в мышей.

Фильм ушел в прокат 29 октября 2020 года.

Согласно данным Rotten Tomatoes, фильм получил 52% положительных отзывов и получил оценку 5,61 из 10.

"Ведьмы пропускают несколько заклинаний, но производительности Энн Хэтэуэй в игре может быть достаточно, чтобы очаровать поклонников этой сказки Роальда Даля", - говорится в заключении Rotten Tomatoes.

Ричард Ропер из Chicago Sun-Times отметил качественные спецэффекты, однако указал, что фильм может вызвать тревогу у маленьких детей, но недостаточно увлекательный для взрослой аудитории.

Дэвид Эрлих из IndieWire в свою очередь назвал фильм ужасным.

"Земекис снял несколько неудачных фильмов за последние 20 лет, но "Ведьмы" - самый раздражающий из них, потому что кажется, что его мог бы снять кто-то другой. Кто-угодно другой. Версия Роуга, возможно, оставила шрам на всю жизнь целому поколению детей, но, по крайней мере, они ее запомнили", - отметил он.

Фильм "Ведьмы" в украинский прокат попал накануне Хэллоуина. Помимо него в отечественных кинотеатрах появились и другие новинки, например "Остров кошмаров", "Колдовство: Наследие" и "Притворись моим женихом".