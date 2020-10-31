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Стоит ли смотреть новый фильм "Ведьмы" в кино, отзывы и трейлер

Стоит ли смотреть новый фильм "Ведьмы" в кино, отзывы и трейлер
Обновлено 17:39 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

"Ведьмы" - фильм Роберта Земекиса с Энн Хэтэуей в главной роли. Лента рассказывает о семилетнем мальчике из Алабамы 1960-х годов, которому предстоит столкнуться с Величайшей Высшей Ведьмой и разрушить ее планы по превращению всех детей в мышей. 

Фильм ушел в прокат 29 октября 2020 года. 

Согласно данным Rotten Tomatoes, фильм получил 52% положительных отзывов и получил оценку 5,61 из 10. 

"Ведьмы пропускают несколько заклинаний, но производительности Энн Хэтэуэй в игре может быть достаточно, чтобы очаровать поклонников этой сказки Роальда Даля", - говорится в заключении  Rotten Tomatoes.

Ричард Ропер из Chicago Sun-Times отметил качественные спецэффекты, однако указал, что фильм может вызвать тревогу у маленьких детей, но недостаточно увлекательный для взрослой аудитории. 

Дэвид Эрлих из IndieWire в свою очередь назвал фильм ужасным.

"Земекис снял несколько неудачных фильмов за последние 20 лет, но "Ведьмы" - самый раздражающий из них, потому что кажется, что его мог бы снять кто-то другой. Кто-угодно другой. Версия Роуга, возможно, оставила шрам на всю жизнь целому поколению детей, но, по крайней мере, они ее запомнили", - отметил он. 

Фильм "Ведьмы" в украинский прокат попал накануне Хэллоуина. Помимо него в отечественных кинотеатрах появились и другие новинки, например "Остров кошмаров", "Колдовство: Наследие" и "Притворись моим женихом".

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Фильмы, Энн Хэтэуэй, Роберт Земекис, Ведьмы.

Автор:

Телеграф
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